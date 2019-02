Recette de cocktail Ma Cherry d’amour

Ma Cherry d'amour

La boutique cocktail Alambika propose une nouvelle recette à réaliser à la maison. Jean-Sébastien Michel, propriétaire et photographe, ainsi que Manuel Perrier, professeur cocktail et développeur de menus, se prêtent au jeu d’une création exclusive aux lecteurs du Devoir.



Ingrédients

1 1/2 oz (45 ml) de whisky

1/2 oz (15 ml) de surette à la cerise

1/4 oz (7,5 ml) de sirop d’érable ou de sirop simple

2 traits (2 ml) de bitter à la lavande Dashfire

Préparation

1. Faire refroidir un verre avec de la glace. Mettre tous les ingrédients dans un verre à mélanger. Remplir de glace et mélanger à la cuillère de bar jusqu’à obtenir un volume double à celui du départ. Garnir d’une cerise à cocktail sur un pic.2. Ce cocktail intrigant unit la puissance d’une recette « à la cuillère » classique à base de whisky et la fraîcheur acidulée de la surette à la cerise. Le bitter à la lavande crée une liaison permettant d’harmoniser le petit fruit au caractère boisé du whisky. Cette création devrait faire plaisir tant aux amateurs d’Old fashioned et de Manhattan qu’à ceux préférant les cocktails allongés aux baies ou aux agrumes. À mettre dans votre carnet d’options de Saint-Valentin !



Boutique Alambika

6484, boulevard Saint-Laurent,

Montréal, alambika.ca