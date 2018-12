Recette de chili croustillant

Ingrédients

4 petites échalotes, émincées

2 têtes d’ail, séparées en gousses, tranchées

1½ tasse d’huile végétale

2 bâtons de cannelle de 3 po

6 anis étoilés

1 morceau de gingembre, pelé et haché très finement

¼ tasse de flocons de piment rouge broyé

2 c. à soupe de sauce soya

2 c. à thé de sucre

Préparation

Donne environ 2 tassesAcidulé, épicé et croquant, ce condiment provoque une dépendance et donnera à ceux utilisés d’habitude un complexe d’infériorité. Utilisez-le sur les œufs, la viande ou le poisson.Amenez les échalotes, l’ail, l’huile, la cannelle et les anis étoilés à ébullition dans une casserole à feu moyen. Cuire, en réduisant la chaleur, afin que le tout mijote doucement et en remuant de temps en temps, jusqu’à ce que l’ail et les échalotes soient dorés et croustillants, soit de 20 à 25 minutes.Mélanger le gingembre, le piment broyé, la sauce soya et le sucre dans un bol moyen. Passer le mélange d’échalotes à travers un tamis à mailles fines sur le mélange de gingembre. Laisser l’ail et l’échalote refroidir dans le tamis (cela leur permettra de devenir plus croustillants) avant de les remettre dans le mélange d’huile.Couvrir et refroidir. Peut être préparé un mois à l’avance.