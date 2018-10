Recette de kimchi jjigae

1 livre de porc haché maigre

1 oignon moyen émincé

3 gousses d’ail hachées

2 1/2 tasses de kimchi*

1 c. à soupe de gingembre rapé

1 c. soupe de poudre de chili

1 litre de bouillon de poulet

2 c. à soupe de gochujang (sauce de piment coréenne)*

1 c. à soupe de doenjang (pâte de soya coréenne)*

1 paquet de tofu mou, en cubes

Oignons verts émincés pour la garniture

Faire suer l’oignon et le gingembre dans de l’huile végétale à feu moyen pendant 3-4 minutes. Ajouter l’ail, faire revenir une autre minute. Augmenter le feu à la puissance moyenne-élevée. Ajouter le porc haché. Faire revenir jusqu’à ce que la chair ne soit plus rosée. Ajouter la poudre de chili, la pâte doenjang, la sauce gochujang, le kimchi et bien mélanger. Ajouter le bouillon de poulet et laisser mijoter à feu moyen une vingtaine de minutes. Servir chaud en déposant le tofu et les oignons verts sur le dessus, le tout accompagné de riz blanc.* Vous trouverez du kimchi, de la sauce gochujang et de la pâte doenjang dans les bonnes épiceries asiatiques.Marie-Élaine Thibault est conceptrice et styliste culinaire. Pour la suivre : marielenfer.com