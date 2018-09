Recette de salade de canard et de figues fraîches

Pour 2 personnes. Une suggestion de Marie-Élaine Thibault.

Ingrédients

1 poitrine de canard

1 patate douce

1 radicchio

1 oignon rouge

2 tasses d’aragula

4 figues fraîches

2 c. soupe de vinaigre balsamique

1 c. soupe de sirop d’érable

¼ tasse d’huile d’olive pour les légumes au four

¼ tasse de feta crémeux

1 piment chili (facultatif)

Préparation

Préchauffer le four à 375 degrés.

Couper la patate douce en quartiers sur la longueur (comme pour des frites).

Couper la moitié du radicchio en quartiers et conserver l’autre moitié.

Couper l’oignon rouge en rondelles.

Déposer les trois légumes dans un bol, arroser d’un généreux filet d’huile d’olive et saler.

Rôtir au four 40 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes soient dorés.

À l’aide d’un couteau, inciser la peau de la poitrine de canard de façon à former un damier. Saler et poivrer au goût.

Dans un poêlon allant au four, cuire le canard à feu moyen, le côté peau dessous, pendant environ 8 minutes, ou jusqu’à ce que la peau soit dorée et croustillante et que la majorité du gras ait fondu. Arroser du gras de cuisson quelques fois. Tourner la poitrine et poursuivre la cuisson au four pendant 10 minutes. Retirer de la poêle, laisser reposer 10 minutes et trancher.

Mélanger le vinaigre balsamique, l’huile d’olive et le sirop d’érable.

Déposer dans les assiettes des légumes grillés, des feuilles de radicchio crues, les feuilles d’aragula, les figues tranchées en quatre, le piment chili émincé et les tranches de canard.

Émietter le feta sur le dessus et servir !

Marie-Élaine Thibault est conceptrice et styliste culinaire. Pour la suivre : marielenfer.com ; instagram.com/maryhellyeah