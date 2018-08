Recette de sauce au cresson et aux épinards

Donne environ 1 litre



Voici une sauce polyvalente, facile à préparer et très riche en vitamines ! À déguster avec du poisson, des fruits de mer ou une volaille.



Ingrédients

2 c. à s. d’huile d’olive

400 g d’épinards frais

200 g de cresson frais

3 échalotes, coupées

en grosses rondelles

3 gousses d’ail coupées

grossièrement

2 feuilles de laurier fraîches

6 tiges de thym frais

240 g de beurre

1 litre de bouillon de légumes

Préparation

Faire blanchir les épinards et le cresson dans un gros chaudron d’eau bouillante salée pendant 2-3 minutes. Puis, les déposer immédiatement dans de l’eau glacée (pour arrêter la cuisson et garder la couleur vive).



Ensuite, bien les essorer et les mettre de côté.



À feu moyen, faire revenir l’échalote et l’ail pendant 5 minutes, puis ajouter le bouillon de légumes, le thym et les feuilles de laurier. Laissez cuire à feu moyen-bas jusqu’à ce que le mélange soit réduit de moitié (10-14 minutes). Retirer le thym et le laurier. Ajouter les épinards et le cresson et laisser cuire pendant 30 secondes, puis retirer du feu.



Dans un Vitamix ou un autre mélangeur, mélanger le tout à «moyen-élevé» et ajouter le beurre peu à peu pour émulsifier la sauce.



Au besoin, passer la sauce au tamis. Servir chaud.



Note : la sauce peut être préparée à l’avance !



Variante : pour un petit goût marin, ajouter 10 moules fraîches crues en coquille, bien lavées, au même moment que le thym et les feuilles de laurier (et les retirer aussi en même temps).