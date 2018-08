Recette de gaspacho de tomates du Québec

Ingrédients

2,5 kg de tomates rouges bien mûres de saison (du Québec de préférence)

1/2 baguette (environ 150 g) coupée en cubes de 2 cm de large

175 ml d’huile d’olive extra-vierge de bonne qualité

35 ml de vinaigre de xérès

35 g de sel fin

1 gousse d’ail dégermée émincée (du Québec de préférence)

1 boule de mozzarella di bufala (100 g)

Préparation

Une suggestion du chef Olivier PerretPour 8 à 10 personnesBien laver les tomates et enlever le pédoncule. Couper en morceaux d’environ 3 cm de large.Déposer dans un grand bol en plastique et y ajouter les autres ingrédients.Bien mélanger avec les mains de façon à faire sortir le jus de la tomate afin que le pain s’humidifie.Couvrir d’une pellicule plastique et laisser reposer au frigo au moins 12 heures.Mettre le mélange dans un mélangeur et laisser tourner à vitesse maximum pendant au moins deux bonnes minutes.Il faut que le mélange soit bien lisse.Ensuite, à l’aide d’un tamis à farine ou d’un chinois (passoire) à trous moyens, filtrer le liquide et bien fouler (presser) à l’aide d’une louche pour extraire le maximum de liquide possible.Normalement, il ne devrait pas rester grand-chose comme pulpe dans le tamis, le mélange aura réussi à passer au travers des trous et sera complètement lisse.Refroidir avant de servir.Couper la mozzarella en petits cubes de 1 cm.Déposer les cubes de mozzarella sur le gaspacho et déguster bien froid.