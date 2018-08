Recette de salade de pêches, tomates, maïs grillé et mozzarella

Ingrédients

4 tomates ancestrales de grosseur moyenne

2 pêches

2 épis de maïs grillés

1 boule de mozzarella fraîche (ou burrata)

La moitié d’un petit oignon rouge émincé finement et rincé (ça facilite la digestion)

Quelques feuilles de basilic, de persil, de ciboulette (bref, les herbes que vous avez sous la main)

Vinaigrette :

3 c. à soupe huile olive

1 c. à soupe vinaigre balsamique

1 c. à thé jus de citron

1 c. à thé sirop d’érable

Préparation

Une suggestion de Marie-Élaine Thibault, conceptrice et styliste culinaire. Pour la suivre : marielenfer.com Donne 2 portions1. Couper les tomates et les pêches en quartiers.2. Couper le maïs afin de détacher les grains de l’épi.3. Déposer le tout dans un bol ou une assiette et y ajouter les oignons.4. Fouetter tous les ingrédients de la vinaigrette et arroser la salade de ce mélange.5. Défaire la boule de mozzarella en morceaux et parsemer sur la salade.6. Garnir d’herbes fraîches hachées.