Recette de soupe de maïs garnie de homard, de radis et de gourganes

Ingrédients

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 oignon espagnol

3 gousses d’ail

6 tasses de maïs égrainé (environ 6 épis de maïs)

1 pomme de terre

1 c. à soupe de beurre

2 c. à soupe de crème 35 %

1/2 c. à soupe de jus de citron

Sel et poivre

4 petits radis tranchés finement à la mandoline

Une vingtaine de gourganes, pelées et blanchies

2 homards de 1 à 2 livres cuits, décortiqués et coupés en petits morceaux

2 c. à soupe de yogourt grec nature

1/2 c. à soupe de jus de citron

2 oignons verts émincés

2 c. à soupe d’aneth haché grossièrement

Huile d’olive et piment d’Alep pour garnir le tout (facultatif)

Préparation

Une suggestion du chef Michael TozziPour 6 portionsOn est présentement dans la saison du maïs, il est croquant, sucré et délicieux. C’est donc le temps idéal pour faire cette soupe d’été. Elle peut être servie chaude ou froide, selon votre préférence. Vous pouvez remplacer le homard par des crevettes, du crabe ou simplement l’éliminer pour une version végé.Dans une casserole, chauffer l’huile d’olive à feu moyen. Ajouter l’oignon et l’ail, faire suer. Ajouter le maïs et la pomme de terre et cuire quelques minutes en remuant régulièrement.Recouvrir d’eau et mijoter le tout jusqu’à ce que la pomme de terre soit tendre — environ 25 minutes. Ajouter le beurre, la crème, et assaisonner.Réduire en purée au mélangeur électrique. Verser à travers une passoire fine au besoin.Laisser tiédir et réfrigérer.Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la garniture et assaisonner.Au service, garnir chaque portion du mélange de homard et, si désiré, d’un filet d’huile d’olive et d’un soupçon de piment d’Alep.