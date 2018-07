Recette de pizza aux fleurs de courgette

Pour une personne (ou deux en apéro). Une suggestion de la chef Kimberly Lallouz.

Voici une idée de pizza saisonnière, facile à rendre végétalienne, ou même à faire sur une croûte sans gluten. Ce n’est pas toujours nécessaire de faire la pâte, surtout lorsqu’on travaille et qu’on a envie d’un souper rapide et délicieux.

Ingrédients

1 pâte à pizza, de préférence précuite

1 œuf biologique

8 fleurs de courgette fraîches, lavées délicatement et séchées au torchon plat

2 gousses d’ail frais, tranchées très finement

1 tasse de sauce tomate au choix

1 tasse de fromage cottage biologique

½ tasse de parmesan, râpé ou en flocons

Zeste d’un citron

Huile d’olive de qualité (2-5 cuillerées à thé)

2 cuillerées à thé de miel

Fleur de sel

Poivre frais moulu

½ cuillerée à thé d’origan séché

½ tasse de basilic frais en chiffonade

Facultatif : 1 chili rouge, frais et haché



Préparation

Préchauffer le four à 425 °F.

Déposer la pâte à pizza sur une plaque allant au four tapissée de papier parchemin.

Étaler en premier la sauce tomate, puis l’ail et l’origan.

Ajouter ensuite le fromage cottage, le parmesan et les fleurs de courgette. Placer comme illustré sur la photo, en cercle, en gardant de la place au centre pour l’œuf, et entre les fleurs pour les cuillerées de fromage cottage.

Mettre au four de 5 à 8 minutes.

Sortir la pizza. Casser l’œuf dans un petit bol et s’assurer d’enlever les coquilles s’il y en a. Puis, délicatement, placer l’œuf sur la pizza au centre et remettre au four de 8 à 10 minutes, ou jusqu’à ce que le fromage soit doré, et l’œuf cuit à votre goût.

Sortir la pizza et placer sur une plaque en bois.

Ajouter le basilic frais, le zeste de citron, le poivre et le chili rouge haché, au goût.

Ajouter ensuite le miel et l’huile d’olive, en filets.

Pour terminer, ajouter des flocons de fleur de sel et du poivre, au goût.