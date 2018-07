Recette de crudo de pétoncles à la lime et au fruit de la passion

Ingrédients

4 gros pétoncles très frais tranchés minces (3-4 tranches par pétoncle)

1 fruit de la passion

1 petit jalapeño tranché mince

1 lime

2 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge

2 c. à thé ciboulette hachée

Quelques fraises tranchées

Préparation

Une suggestion de Marie-Élaine ThibaultPour 2 personnes1. Prélever 1 c. à thé du zeste et le jus de la lime. Déposer dans un bol.2. Prélever la pulpe du fruit de la passion et l’ajouter dans le bol avec le jalapeño et la ciboulette.3. Déposer les tranches de pétoncles dans la « marinade » et mélanger doucement. Saler et poivrer.4. Disposer dans une assiette et garnir de fraises.5. Servir immédiatement !