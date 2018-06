La recette d'asperges vertes rôties, sabayon à l’érable, noix, feuilletage et poutargue de jaunes d’œuf

14 asperges vertes

1 plaque de feuilletage

7 jaunes d’oeuf

60 g de gros sel

40 g de sucre

40 g de noix de Grenoble

50 ml d’eau d’érable

20 ml de jus de citron

Sel et poivre

Donne 4 portions. Une suggestion d'Olivier Perret, chef du restaurant Le Renoir.Mélanger le gros sel et le sucre, puis y mettre 2 jaunes à mariner pendant 4 jours. Rincer puis sécher au four pendant 3 heures à 85 °C.Blanchir une douzaine d’asperges 2 minutes dans une eau salée puis les refroidir dans une eau glacée. Réaliser des copeaux avec les 2 asperges restantes à l’aide d’une mandoline.Découper le feuilletage de la forme de votre choix, dorer avec 1 jaune d’oeuf et cuire a 180 °C pendant environ 10 minutes.Torréfier les noix de Grenoble au four a 180 °C pendant 8 minutes.Réduire de moitié l’eau d’érable, y incorporer les 4 jaunes d’oeuf restants, puis monter le sabayon.Rafraîchir avec le jus de citron.Rôtir les asperges assaisonnées, déposer les noix torréfiées, les feuilletages, saucer de sabayon et râper le jaune séché à l’aide d’une microplane.