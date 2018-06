Recette de soupe froide de tomates et fraises

Ingrédients

2 tasses de tomates coupées en cubes

2 tasses de fraises tranchées en deux

1 tasse de concombres coupés en cubes

1 gousse d’ail

1 c. à thé tabasco

1 c. soupe de vinaigre de vin

6 feuilles de basilic frais

1 c. à thé de sel

¼ tasse d’huile olive

1 piment Jalapeño taillé en brunoise

2 fraises taillées en brunoises

1 concombre libanais taillé en brunoise

2 tranches de prosciutto

Préparation

Donne 1 litre (4 tasses)1. Déposer tous les ingrédients de la soupe dans un mélangeur de type Vitamix et pulvériser jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et homogène.2. Mélanger tous les ingrédients de la garniture sauf les tranches de prosciutto.3. Laisser refroidir le mélange de soupe au frigo pendant environ 30 minutes.4. Pendant ce temps, cuire les tranches de prosciutto au four sur une plaque à 180 °C (350 °F).5. Verser la soupe dans des bols, puis déposer une cuillerée à soupe de garniture sur la soupe et déposer des morceaux de chips de prosciutto par-dessus.Marie-Élaine Thibault est conceptrice et styliste culinaire. Pour la suivre : marielenfer.com