Recette de BBQ végétalien

Ingrédients

1 tête de brocoli, coupée à la verticale

1 ½ tête de chou-fleur coupée à la verticale

8 champignons pleurotes

8 maïs, non épluchés

1 botte de radis d’été (habituellement attachés par un cordon)

2 citrons et 1 lime coupés en deux

2 petites aubergines coupées en deux sur la longueur et dans lesquelles on effectue des entailles en biais sans déchirer la peau pour permettre à la sauce de bien pénétrer l’aubergine

8-12 bébés poireaux entiers, nettoyés

1 tête d’ail, coupée à l’horizontale

½ tasse d’huile de noix de coco fondue

Sel et poivre au goût

2 cuillerées à table d’eau

4 cuillerées à table de tahini

4 cuillerées à table d’huile d’olive

1/3 tasse de chacune de ces herbes, hachées : persil, coriandre, basilic et oignon vert

Jus d’un citron

Sel et poivre au goût

Préparation

Donne 4 portionsVoici une recette pour un BBQ complètement végétalien où vous ne remarquerez (presque) pas l’absence de viande.1. Badigeonner les légumes avec l’huile de noix de coco fondue à l’aide d’un pinceau. Saler et poivrer au goût.2. Préchauffer le BBQ à environ 600 °F. Pendant que le BBQ réchauffe, y déposer les maïs dans leur épi, puisqu’il leur faut plus longtemps pour cuire. Ne pas oublier de les tourner en cours de cuisson.3. Lorsque le gril est chaud, y déposer les aubergines, les citrons et la lime. Compter environ 10 minutes de chaque côté. Sur un morceau de papier aluminium, placer la tête d’ail sur une partie moins chaude du barbecue. Lorsque l’ail est bruni, fermer le papier d’aluminium et retirer du feu, afin qu’il conserve sa chaleur et continue à ramollir.4. Déposer ensuite sur la grille les radis, feuilles vers le haut, et les champignons. La cuisson devrait prendre entre 8 et 10 minutes, en les tournant à la mi-cuisson.5. Finalement, déposer les bébés poireaux sur le gril. Ils seront cuits en moins de 8 minutes, il faut les surveiller.6. Une fois cuits, placer les légumes dans un grand plat de présentation. Presser le jus des deux morceaux de citrons directement sur les légumes, puis y mettre un filet d’huile. Au goût, on peut aussi mettre des flocons de piment.7. Confectionner la vinaigrette en mélangeant tous les ingrédients avec une fourchette pour éviter qu’elle soit émulsionnée.8. Servir avec l’ail confit, les citrons et la lime restants, ainsi que la vinaigrette.