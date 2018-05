Recette de bol de tataki de saumon de l’Atlantique au sésame

500 g de saumon de l’Atlantique

100 g de sésame noir et blanc

800 g de vermicelles de riz

300 ml de sauce soja

125 ml de gingembre frais

50 g de coriandre fraîche

5 c. à soupe de sauce de poisson

3 c. à soupe d’huile de sésame

1 c. à soupe de sauce sriracha

300 ml d’huile végétale

10 g d’ail frais

300 ml de jus de citron

600 ml d’huile d’olive

8 radis roses

1 bulbe de fenouil

2 carottes

1 concombre anglais

1 mangue

1 avocat

Une suggestion du chef Olivier Perret du restaurant Le Renoir. Donne 4 portions.1. Faire tremper les vermicelles de riz dans un bol d’eau très chaude. Égoutter et réserver.2. Mélanger le jus de citron et l’huile d’olive. Assaisonner et réserver.3. Tailler le filet de saumon en 4 morceaux de 125 g. Assaisonner et rouler les pavés dans le mélange de sésame. Dans une poêle, saisir les pavés de saumon dans un peu d’huile, des deux côtés (pas trop de coloration). Réserver. Tailler les pavés de saumon en fines tranches.4. Vinaigrette asiatique : dans un bol, mélanger la sauce soja, le gingembre frais haché, la coriandre hachée, la sauce de poisson, la sauce sriracha, l’huile de sésame, l’huile végétale et l’ail haché (il est aussi possible de tout mettre au mélangeur).5. Pour les légumes : tailler avec une mandoline les huit radis roses (finement) et les mettre dans de l’eau glacée. Couper finement le bulbe de fenouil et le mettre dans de l’eau glacée. Éplucher et tailler en juliennes fines les carottes, et les mettre dans de l’eau glacée. Éplucher et couper en dés le concombre anglais. Éplucher et couper en dés la mangue. Couper aussi l’avocat en dés.6. Pour dresser : dans un bol, assaisonner les vermicelles de riz avec la vinaigrette asiatique, puis disposer au centre d’un plat. Ajouter tous les légumes, la vinaigrette citron et les tranches de tataki de saumon.