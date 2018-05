Recette de côtes levées coréennes

Ingrédients

6 carrés de bouts de côtes kalbi*

1/2 tasse de sirop d’érable

1 tasse de sauce soya

1/2 tasse d’eau

1/4 de tasse de mirin

4 gousses d'ail

1 oignon émincé

1 petite poire asiatique râpée

2 c. à soupe d’huile de sésame

2 oignons verts émincés



Préparation

1. Mettre tous les ingrédients dans un sac étanche et y déposer les côtes levées.



2. Laisser mariner toute la nuit (ou quelques heures).



3. Chauffer le barbecue à puissance maximale (ou encore une poêle en fonte striée) et déposer sur les grilles très chaudes, 1 à 2 minutes de chaque côté.



4. Servir avec du riz, une salade de concombre ou autre.



*On trouve généralement les « côtes kalbi » au rayon des surgelés dans les épiceries asiatiques, mais elles peuvent aussi être préparées par votre boucher. Il s’agit de bouts de côtes tranchées de façon transversale en coupant dans l’os.



Marie-Élaine Thibault est conceptrice et styliste culinaire. Pour la suivre : marielenfer.com ; instagram.com/maryhellyeah