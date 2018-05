Recette de «pancakes» à la ricotta, sauce banane et noix de coco

Ingrédients

1 tasse de farine tout usage

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

3/4 tasse de lait

1 1/2 c. à soupe de sucre

1 tasse de ricotta, bien égouttée

Le zeste d’un demi-citron (ou d’une demi-orange)

2 oeufs (jaunes et blancs séparés)

1 pincée de sel

Du beurre pour graisser la poêle

Flocons de noix de coco grillée pour garnir

2 bananes, tranchées

1 boîte de crème de noix de coco

1/4 de tasse de miel

1/4 de tasse de cassonade

2 c. à soupe de beurre

1 c. à soupe de rhum ou de bourbon

Préparation

Cette recette de pancakes à la ricotta est riche en saveur et en texture. Elle est un ajout idéal pour vos brunchs du week-end. Si vous ne pouvez pas trouver la crème de noix de coco chez votre épicier, vous pouvez simplement n’utiliser que la partie épaisse et crémeuse du lait de coco en conserve.Donne 2 portions. Une suggestion du chef Michael Tozzi.Pour la sauce, faire fondre le beurre dans une casserole et y ajouter la cassonade, le miel et les bananes. Cuire quelques minutes afin de bien dissoudre la cassonade. Ajouter le rhum et la crème de noix de coco. Mijoter quelques instants et réserver.Dans un bol, mélanger la farine et le bicarbonate, puis ajouter le lait, le sucre, la ricotta, le zeste de citron et les jaunes d’oeufs. Remuer pour obtenir une pâte homogène.Fouetter les blancs d’oeufs en neige jusqu’à ce qu’ils forment des pics presque fermes, puis les incorporer délicatement à la pâte à l’aide de mouvements circulaires, en soulevant la préparation de manière à conserver un maximum d’air.Dans une poêle, chauffer légèrement une noisette de beurre. Cuire 1/2 tasse de mélange à pancakes bien pleine. Laisser cuire 1 à 2 minutes (la formation de petites bulles d’air signifie que la pancake se décollera facilement) ; retourner et cuire encore 1 minute. Mettre les pancakes dans une assiette et répéter avec le reste de la préparation.Servir les pancakes avec quelques cuillères de sauce et garnir de flocons de noix de coco grillée.