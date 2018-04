Recette de gâteau au fromage aux baies d’açaï

Donne 12 portions (verrines, tasses ou petits pots Mason)



Ingrédients

- 1 tasse de chapelure de biscuits Graham

- 1/8 de tasse de beurre (ou de margarine) fondu

- 2 tasses de fromage à la crème léger, à la température ambiante

- Le jus de 1 citron

- Le zeste d’un demi-citron

- 1/2 boîte (150 ml) de lait concentré sucré

- 1 c. à soupe de poudre d’açaï (idéalement sans gluten)

- Les grains d’une pomme grenade

- 1/2 tasse d’éclats de fèves de cacao

Préparation

Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Avec les mains, mélanger le beurre fondu et la chapelure de biscuits Graham, puis étaler sur une plaque à pâtisserie antiadhésive. Cuire au four de 5 à 8 minutes, jusqu’à ce que le mélange soit bien doré.



Dans un mélangeur, mettre le fromage à la crème, le jus et le zeste de citron et le lait concentré, puis mélanger jusqu’à ce que la préparation soit onctueuse et légère. Ajouter la poudre d’açaï et mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture homogène. À l’aide d’une spatule en caoutchouc, verser le mélange dans une poche à douille ou dans un grand sac refermable dont l’un des coins a été coupé.



Déposer, dans le fond d’une verrine, d’une tasse ou d’un pot Mason, quelques cuillerées du mélange de biscuits Graham, puis garnir d’une couche de 3 à 4 cm du mélange à gâteau. Parsemer de grains de grenade. Ajouter une autre couche de biscuits, puis garnir à nouveau du mélange à gâteau. Parsemer de graines de grenade, puis d’éclats de fèves de cacao.



Couvrir et réfrigérer au moins 30 minutes (ou toute la nuit). Servir et déguster !