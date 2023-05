Une cuisine extérieure pour savourer l’été

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Dès l’arrivée des beaux jours, l’envie de prendre un repas au grand air en famille ou entre amis se fait ressentir. Que vous ayez un balcon, que vous résidiez en banlieue ou à la ville ou que vous possédiez une résidence à la campagne, peu importe la dimension ou le lieu, il est toujours possible d’introduire un coin cuisine à votre aménagement.

Idées cuisine pour la banlieue

Pour les cuisiniers amateurs et gourmets, la dimension des cours arrière de banlieue offre de nombreuses possibilités en ce qui a trait à l’implantation d’une cuisine extérieure. Barbecue au gaz, au charbon, aux granules de bois, four à pain et à pizza, fumoir, et bien d’autres, chacun de ces accessoires culinaires peut servir à la conception d’un espace confortable et sécuritaire permettant de cuisiner à l’extérieur. Pour en faciliter l’utilisation, le coin repas doit être placé non loin de la maison. Le ou les barbecues peuvent être encastrés dans un module pratique et esthétique pouvant accueillir un miniréfrigérateur, un évier et même un cellier ! Cet espace de cuisson extérieur recouvert d’un comptoir résistant à la chaleur et aux intempéries doit être parfaitement adapté à la dimension de l’espace destiné aux plaisirs culinaires afin d’assurer une circulation fluide. Demander l’aide de professionnels peut s’avérer utile afin de faire les bons choix. Pensez également à protéger cet espace de travail à l’aide d’une gloriette qui en couvrira toute la surface.

Une cuisine urbaine

Souvent de taille plus restreinte, l’espace réservé aux plaisirs de la table ne doit pas pour autant être négligé. Les grands modules de cuisine extérieure offerts par les spécialistes sont souvent trop volumineux, mais il ne tient qu’à vous de sélectionner les accessoires qui conviennent à votre aménagement. Il existe des barbecues de toutes les dimensions, tant au gaz qu’au charbon. Vous pouvez également confectionner votre propre module avec des matériaux résistant à la chaleur comme la pierre, le granite et le métal. Selon l’espace dont vous disposez, pensez à introduire un espace pour le rangement des accessoires de cuisson. N’oubliez pas de réserver un espace confortable pour la salle à manger. Un grand parasol ou un abri de jardin s’avéreront également très utiles pour profiter pleinement de cette expérience.

Cuisiner au balcon

Qui a dit que les cuisines extérieures n’étaient réservées qu’aux grands jardins ? Que vous ayez accès à un toit-terrasse, à un balcon ou à une terrasse, sachez que votre cuisine extérieure n’attend que vous. Sur le marché, il existe de nombreux accessoires de cuisson portatifs, de petits comptoirs amovibles (sur roulettes) servant de desserte, des bacs de rangement, des tablettes et des mobiliers de salle à manger pliants et des abris légers de petite taille, le tout dans des matériaux résistants et parfaitement adaptés. Toutefois, avant la réalisation de votre projet, vous devrez tenir compte de certaines restrictions concernant l’implantation d’une cuisine extérieure dans un espace restreint. Plusieurs propriétaires d’édifices à logements refusent la présence de barbecues ou d’autres éléments chauffants sur les balcons ou les terrasses ou exigent le respect d’une certaine distance entre le barbecue et le bâtiment. Un tel règlement peut aussi s’appliquer à certaines tours d’appartements et aux toits-terrasses. Prendre le temps de s’informer des règlements en vigueur vous permettra de planifier adéquatement vos achats ou vos constructions.

Une cuisine tout inclus à l’extérieur

Ici, tout est permis et les plaisirs de la table et de la cuisine sont à l’honneur. De grands modules extérieurs sur mesure lovés sous un grand pavillon composent la zone culinaire. De l’évier de cuisine en passant par le barbecue surdimensionné, le fumoir, le four à pizza, le cellier, le réfrigérateur, le bar à bière, les réchauds à induction, les espaces de rangement et bien d’autres accessoires, rien n’est oublié pour se sentir comme à l’intérieur. Réalisé près de la résidence, sur une immense terrasse pavée jumelée à la salle à manger pouvant accueillir plusieurs invités, ce lieu de rencontre et de plaisir fait rêver. Pour la planification et la réalisation d’un tel projet, les conseils d’experts en cuisine extérieure sont essentiels. Informez-vous.

Verdir sa cuisine

Les végétaux comestibles et d’ornement sont indispensables au jardin. Ils doivent faire partie intégrante de votre projet de cuisine extérieure. Ces espaces culinaires prennent habituellement vie sur de grandes terrasses recouvertes de bois ou de pavés, laissant peu de place à la végétation. Pourtant, un arbre bien positionné peut abriter et ombrager les lieux et les plantes comestibles qui peuvent s’avérer très utiles en cuisine. Si la superficie de votre jardin est restreinte, pensez à la culture en contenants pour verdir et fleurir votre environnement. Plusieurs fines herbes et légumes se cultivent facilement en pot. Dans les cours arrière plus vastes, la présence d’un potager, d’aires gazonnées, de massifs généreux, de quelques conifères et de beaux arbres feuillus facilitera l’intégration de votre section cuisine tout en lui conférant une ambiance chaleureuse et enveloppante.

Bon appétit !

