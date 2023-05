Tout savoir sur la fertilisation

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La nature commence à se réveiller, le sol se réchauffe et les plantes entament leur croissance. Serait-il temps de les fertiliser ? Voici tous les secrets des engrais.

Pour croître, les plantes ont besoin de lumière, d’eau, d’oxygène, de CO 2 et d’éléments nutritifs. Les plantes dépérissent lorsqu’elles sont en déficit d’un de ces facteurs. L’engrais répond seulement au dernier de ces besoins. C’est pourquoi il faut s’assurer que votre plante a tout ce qu’il lui faut avant de l’utiliser. Par exemple, si votre géranium ne reçoit pas assez de lumière ou d’eau, le fertilisant ne sera d’aucune utilité.

L’engrais, c’est quoi, au juste ?

C’est un produit qui renferme les éléments minéraux essentiels au développement de la plante. Les principaux composants de l’engrais sont l’azote, le phosphore et le potassium. Ce sont les trois chiffres que vous pouvez voir sur les étiquettes des engrais commerciaux ! L’azote (N) accélère le développement des racines et stimule la croissance des végétaux. C’est aussi un élément essentiel de la chlorophylle ; il nourrit le beau vert de vos plantes ! Le phosphore (P) favorise la croissance du système racinaire, joue un rôle important dans le développement des fruits et favorise l’élongation des tiges. Le potassium (K) favorise la résistance des plantes aux maladies et améliore la qualité des fruits pour les rendre plus savoureux. L’engrais fournit aussi d’autres éléments minéraux importants pour les végétaux, tels que le calcium, le magnésium, le fer, etc.

Les différentes formes d’engrais

Il y a plusieurs types d’engrais sur le marché qui agissent de manières différentes. L’engrais granulaire se dégrade lentement et agit donc sur une plus longue durée. Au contraire, les poudres solubles sont des sels qui s’assimilent très rapidement. On peut aussi penser aux engrais organiques, composés d’intrants naturels comme du fumier, des extraits de plantes, des algues, etc. Ces engrais favorisent le développement de la vie microbienne.

La bonne recette pour la bonne plante

Il est important de fertiliser en fonction du type de plante. Les plantes cultivées en pots ont souvent besoin de plus d’engrais que celles poussant dans des conditions naturelles. Par exemple, l’hibiscus bénéficierait d’un engrais 20-8-20 ou 20-20-20. On peut fertiliser les annuelles en pot tout au long de leur croissance, tout en suivant les recommandations du fabricant. Les plantes potagères à fruits demandent encore plus de nutriments ; attendez-vous donc à ce qu’elles soient gourmandes. Au départ, il est conseillé d’utiliser une fertilisation qui contient plus d’azote, comme la formulation 5-3-2. Dès la fructification, optez pour un engrais plus riche en potassium, tel que 4-6-8.

Le gazon, lui ?

Les besoins de votre pelouse varient au cours de la saison. Au printemps, elle bénéficiera d’un engrais azoté. Lorsque la température se réchauffe et que le sol s’assèche, mieux vaut simplement éviter les fertilisants. Finalement, on lui donne un engrais contenant plus de potassium à l’automne pour la préparer à l’hiver.

Les grands arbres et arbustes

Pour favoriser l’implantation de ces végétaux, vous pouvez leur donner de l’engrais au début de leur vie, dans les cinq premières années. Par la suite, un simple compost améliorera la qualité du sol et devrait répondre à leurs besoins. En tout cas, abstenez-vous absolument de fertiliser en fin de saison ! Il faut éviter de stimuler leur croissance lorsqu’ils se préparent à l’hiver.

Vous voilà bien équipé pour entamer la saison ! N’oubliez pas, l’engrais n’est pas une solution magique. Il fonctionnera seulement lorsque combiné à la recette parfaite d’eau et de lumière.

