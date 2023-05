Planter un arbre... dans un pot

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les arbres ont une foule de bienfaits bien connus. Et si on vous disait que vous pouvez en profiter même si vous avez un espace restreint ? Eh oui, il faut simplement les cultiver en pot ! Voici nos meilleures astuces.

Cette méthode est utilisée ailleurs dans le monde depuis des milliers d’années. On peut penser aux bonsaïs, ces miniarbres en pot cultivés par les Chinois depuis plus de 2000 ans, ou aux jardins de citronniers en Méditerranée. Bien sûr, ces arbres ne se plairaient pas dans le climat québécois, mais il existe plusieurs autres variétés qui vous donneront toutes les chances de succès.

Avant de vous lancer dans cette aventure, vous aurez plusieurs éléments à considérer. Pour assurer votre succès, il faut choisir les bons arbres, sélectionner les meilleurs contenants et connaître les bonnes méthodes d’entretien. Alors que nous sommes nombreux à nous ruer vers les jardineries, voici quelques conseils en vrac.

Sélectionner l’arbre idéal

• Évitez les espèces à croissance rapide ou à grand déploiement. Leurs racines s’étoufferont dans un contenant, ce qui pourrait tuer vos arbres.

• Procurez-vous un arbre qui tolère une zone de rusticité inférieure à la vôtre. Les conditions hivernales sont plus difficiles pour les plantes cultivées en pot. Donc, par exemple, choisissez une variété qui peut vivre dans une zone 4 si vous êtes en zone 5.

Trouver le pot gagnant

• Sélectionnez la bonne taille. Plus votre pot est grand, plus votre arbre sera heureux ! Il résistera mieux aux écarts de température pendant l’hiver, et ses racines profiteront de l’espace supplémentaire pour se développer. Résultat, votre arbre restera en santé beaucoup plus longtemps. Pour ce type de culture, nous vous recommandons un pot d’au moins 85 litres (3 pieds cubes).

• Proscrivez le grès et le ciment. Ces matières poreuses sont plus sensibles aux écarts de température et peuvent craquer durant la saison froide.

• Isolez l’intérieur du pot avec de la styromousse. Une couche de 2,5 centimètres (1 pouce) augmentera vos chances de succès.

Conseils d’entretien

• Portez attention aux besoins en eau de votre arbre. Son système racinaire est limité par le contenant, il faut donc qu’il ne manque de rien. Évitez tout de même les excès et n’oubliez pas l’engrais !

• Préparez votre arbre à l’hiver. Vous pouvez le coucher au sol et le recouvrir d’une toile géotextile. Cela le gardera à l’abri des grands vents et des températures extrêmes.

• Vérifiez les racines après cinq ans. Si elles forment des spirales au fond du pot, vous aurez à les tailler. Vous pourrez en profiter pour changer le contenant et ajouter du compost au terreau.

Les cinq meilleurs arbres à empoter Voici quelques variétés qui se prêtent particulièrement bien à la culture en pot. Prenez note que les dimensions mentionnées sont celles de spécimens cultivés dans le sol. Vos arbres en pot n’atteindront probablement jamais cette grandeur. 1. Cornouiller à feuilles alternes (Cornus alternifolia) Hauteur : 5 mètres | Largeur : 5 mètres | Zone : 3 Petit arbre au port irrégulier, très résistant. Les jolies fleurs blanches que le cornouiller produit se transformeront en petites baies dont les oiseaux raffolent. 2. Érable de Corée (Acer pseudosieboldianum) Hauteur : 6 mètres | Largeur : 4 mètres | Zone : 4 Il ressemble à l’érable du Japon, mais sa spectaculaire coloration automnale vous charmera à tout coup ! 3. Pin d’Écosse (Pinus sylvestris) Hauteur : 20 mètres | Largeur : 5 mètres | Zone : 3 Le pin d’Écosse est une excellente option pour les topiaires (végétaux taillés de façon architecturale). Très résistant, il peut vivre une cinquantaine d’années en pot. Vous pouvez trouver des cultivars ayant un port plus compact. 4. Pommetier « Golden Raindrops » (Malus « Golden Raindrops ») Hauteur : 6 mètres | Largeur : 6 mètres | Zone : 3 Cette variété présente une magnifique coloration automnale très ornementale, un feuillage vert découpé et une grande résistance aux maladies. Comme tous les pommetiers, sa floraison sera spectaculaire. 5. Pommier nain (Malus domestica) Hauteur : Variable | Largeur : Variable | Zone : Variable Même les pommiers se cultivent en pot ! Attention, si vous voulez obtenir des fruits, assurez-vous d’avoir un deuxième pommier à proximité pour la pollinisation. Pour augmenter vos chances de succès, choisissez un pommier nain ou semi-nain.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.