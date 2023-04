10 conseils pour aménager votre espace vert

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Vous rêvez d’un coin de paradis verdoyant bien à vous dans lequel vous pourrez vous prélasser pendant des heures sans trop d’efforts ? Qu’il soit vaste ou restreint, qu’il s’agisse d’un terrain entier, d’un balcon ou d’une terrasse, sachez qu’avec une bonne planification et un peu d’imagination (ainsi que quelques trucs et astuces), vous serez en mesure de réaliser votre souhait, peu importe l’endroit… Suivez le guide !

1. Vocation

Déterminer la vocation du site permet de maximiser l’espace dont vous disposez et d’éviter des désagréments et des dépenses superflues. Que vous aménagiez un balcon ou une cour arrière, vous devez prendre le temps de bien définir vos priorités :

Quels sont les principaux besoins auxquels votre nouvel aménagement paysager devra répondre ?

Combien de personnes profiteront des lieux régulièrement ?

Désirez-vous un coin repas, un petit bistro pour prendre l’apéro, une zone détente pour la lecture, un salon pour recevoir des invités, un spa, etc. ?

2. Exposition

Ce n’est un secret pour personne, les plantes ont besoin de lumière pour s’épanouir. En observant le parcours du soleil à différents moments de la journée (8 h, 11 h et 16 h) à l’aide de photos ou de croquis, vous serez en mesure de définir le rôle de chaque zone de votre aménagement et de sélectionner les végétaux adaptés aux conditions de votre milieu.

3. Réglementation

De nombreuses municipalités ont établi une réglementation liée à l’aménagement paysager. Avant de commencer certains travaux horticoles, communiquez avec votre municipalité afin de ne pas enfreindre les règlements en place. Voici quelques exemples de restrictions qui peuvent être imposées :

hauteur des haies en cour arrière et en façade à ne pas dépasser ;

distance à respecter entre un élément inerte et la ligne de propriété mitoyenne ;

interdiction d’arrosage ;

détention d’un permis pour certains travaux ;

dégagement des voies de circulation.

4. Choix des végétaux

Après évaluation de l’ensoleillement, partez à la découverte du monde végétal. Visitez votre centre de jardinage à plusieurs occasions tout au long de la belle saison. Cela vous aidera à créer un jardin dont vous pourrez profiter pendant les quatre saisons. Les arbres, arbustes et fleurs sont la base de tous les jardins. Ils forment le squelette qui donnera du mouvement et de la permanence à votre aménagement. Évitez de combiner trop de couleurs et de variétés dans un même massif et assurez-vous d’avoir un attrait visuel pour chaque saison (ex. une floraison printanière hâtive, des floraisons successives tout au long de l’été, un feuillage flamboyant à l’automne ou des fruits persistants à l’hiver).

5. Bienvenue aux enfants et aux animaux de compagnie

Adaptez les aires de vie extérieures afin qu’elles puissent combler les besoins des enfants, petits et grands. Permettez-leur de circuler aisément et de jouer en toute quiétude. Il en va de même pour les chiens et les chats, car même si vous tentez de les habituer à votre nouvel environnement, ils auront tendance à conserver leurs vieilles habitudes.

6. Pots, mobilier et cie…

L’ajout d’un mobilier adapté à vos besoins ainsi qu’à la dimension de l’espace alloué, de pots d’ornement ou de culture potagère ou de tout autre élément décoratif ou utilitaire personnalisera votre projet et en renforcera le thème. Le choix de matériaux résistants qui sauront perdurer dans le temps est à prioriser. Ici, la qualité prime sur la quantité.

7. Intimité des lieux

Même sur un balcon, il est possible de préserver les lieux des regards indiscrets. Optez pour des écrans végétalisés ou inertes qui correspondent à vos besoins. Les plantes grimpantes fixées à des treillis ou à une clôture se révèlent très efficaces et occupent moins d’espace qu’une haie de conifères ou d’arbustes. Des paravents amovibles sont très utiles pour préserver l’intimité de la terrasse ou du balcon.

8. Osez l’originalité

N’hésitez pas à personnaliser votre coin de paradis. Sculptures, vitraux, cadres, miroirs, mobilier, accessoires de décoration colorés, tout trouve sa place à l’extérieur, même les nains de jardin ! Il s’agit de bien les intégrer au décor et de respecter le thème existant. Invitez la faune ailée et les pollinisateurs, créez des zones parfumées, bref, laissez aller votre imagination… Ce jardin vous appartient.

9. Faire rimer écologie et entretien

Optez pour des produits écologiques, sans danger pour l’environnement et les êtres vivants. Préférez les engrais naturels aux engrais de synthèse et cessez de vous battre contre la nature. Sélectionnez des végétaux résistants à la sécheresse et adaptés à votre climat (zone de rusticité). La bonne plante au bon endroit, encore et toujours.

10. Temps alloué au jardinage

Au moment de la planification, il est important de prendre en considération le temps que vous aurez à allouer à l’entretien de votre projet. Pour les novices, débutez par la réalisation de petites parcelles ; il vous sera ainsi plus facile de calculer le temps d’entretien. Soyez réaliste et honnête envers vous-même.

Bonne saison de jardinage !

