Prêts pour le grand ménage du jardin?

L’arrivée du printemps est un moment exaltant. Dès les premiers effluves de la terre qui se réchauffe, la promesse d’apprécier une tomate fraîchement récoltée de notre potager nous habite. Bientôt, ce sera l’abondance dans nos jardins ! Ce n’est toutefois qu’avec un bon travail de préparation que cet espace atteindra sa véritable plénitude. Voici les clés du succès pour entamer adéquatement la saison préférée des jardiniers !

1. Faites l’état des lieux

C’est l’observation qui est de mise pour commencer ! Prenez le temps de vous promener dans votre jardin qui se réveille et observez les changements perpétués par les mois hivernaux. Y a-t-il des branches qui sont tombées dans vos plates-bandes ? Est-ce qu’un de vos bacs nécessite des réparations ? Est-ce que vous avez des plantes vivaces qui devraient être remplacées ? Il s’agit du moment pour prendre des notes et établir la liste de vos priorités avant de vous mettre à la tâche.

2. Préparez vos outils et votre matériel

Après plusieurs mois à ne pas avoir utilisé vos outils bien rangés dans votre remise ou votre placard, il se peut que vous ayez oublié que votre râteau est brisé ou que vous aviez égaré votre sécateur quelques semaines avant la fin de la dernière saison. Faites le tour de vos outils, remplacez ce qui doit être remplacé, nettoyez-les et réorganisez-les au besoin ! Un rangement efficace facilite toujours le travail. De plus, assurez-vous d’avoir tout le matériel de jardinage dont vous avez besoin pour la saison : pensez à vos accessoires de culture tels que vos pots, vos supports et votre matériel d’irrigation. En vous assurant d’avoir tous vos outils et accessoires en main, vous vous éviterez plusieurs ralentissements et frustrations pendant vos projets de jardinage.

3. Place au nettoyage

Avant de semer à nouveau dans vos plates-bandes, assurez-vous d’avoir enlevé tous les vestiges de la saison passée. Enlevez les plants morts restés sur place, les tuteurs rendus désuets ainsi que les divers débris. C’est également un bon moment pour regarder cette fameuse liste des priorités établie lors de vos premières observations et d’agir ! L’objectif est de remettre votre espace de jardinage « à neuf ».

4. Entretenez vos arbustes et plantes vivaces

Le printemps est le moment idéal pour tailler vos arbustes, car vous pouvez distinguer facilement les branches ou les tiges qui sont cassées ou desséchées. Armé d’un sécateur et de gants, vous pouvez entreprendre la taille des arbustes afin de favoriser leur productivité. C’est également le moment de veiller à ce que tous vos arbustes ou arbrisseaux aient le bon support pour leur croissance ou le contrôle de leur déploiement. Pendant que vous vous affairez dans votre jardin, profitez-en pour faire le ménage dans vos vivaces en coupant les vieilles tiges et en vérifiant s’il ne serait pas intéressant de diviser certains plants pour en transplanter un peu plus loin.

5. Préparez vos bacs, rangs et carrés

Maintenant que votre espace est nettoyé, il est temps de vous occuper de la mise en forme de votre jardin. Veillez à ce que vos rangs soient remontés, vos cultures sur buttes réajustées et vos bacs solidifiés. En somme, cette étape consiste à retravailler le design de votre jardin pour qu’il ne vous reste plus qu’à vous soucier de ce que vous allez planter dans celui-ci.

6. Pensez à la santé de votre sol

On ne le dira jamais assez : la santé de votre jardin passe par la santé de votre sol. Tout d’abord, il est important de connaître la constitution de son sol pour comprendre ce dont il a besoin. Saviez-vous qu’il est même possible d’acheter des trousses d’analyse pour connaître le pH de son sol ? En détenant le plus d’informations possible sur votre sol, vous serez en mesure de rajouter les engrais ou les amendements nécessaires pour favoriser la vie microbienne et la présence de nutriments. Dans tous les cas, sachez que votre jardin ou vos bacs bénéficieront toujours d’un bon apport de compost au printemps.

7. Utilisez du paillis pour les zones de culture

Il est important de ne jamais laisser son sol à nu afin d’éviter que les mauvaises herbes prennent le dessus. Une fois la préparation de votre sol terminée, prenez soin de bien recouvrir la terre avec du paillis tel que du BRF ( « bois raméal fragmenté ») ou de la paille. Vous pouvez également utiliser des éléments de votre environnement pour pailler votre sol, comme des feuilles mortes, du gazon coupé ou des fougères !

8. Planifiez vos cultures

Ça y est, vous êtes prêt à semer dans votre jardin… Mais pas sans avoir établi un itinéraire de culture au préalable ! Renseignez-vous sur les dates de semis, mais également sur le nombre de jours nécessaires pour la récolte de vos variétés. Vous allez ainsi être en mesure de déterminer quelles variétés peuvent être semées en semis successifs afin de maximiser le potentiel de récolte ! Il est en effet essentiel pour tout jardinier d’avoir un calendrier de culture. Heureusement, il existe plusieurs calendriers en ligne qui offrent en un seul endroit toutes les informations cruciales pour ne manquer aucune date importante, du semis à la récolte. Rappelez-vous également qu’il est toujours préférable de ne pas cultiver une plante de la même famille deux années de suite. Vous pouvez, par exemple, profiter de cette nouvelle saison de jardinage pour inverser le lieu de culture de certaines espèces comme les tomates et les pois, qui se succèdent très bien.

Pourquoi connaître le pH de son sol ? Mesurer le pH ( « potentiel hydrogène » ) nous permet de déterminer le degré d’alcalinité ou d’acidité de notre sol. Sachant qu’en règle générale, la majorité des plantations préfèrent une terre légèrement acide (soit un pH de 6,5), il est possible de prendre les mesures nécessaires pour corriger le pH de son sol lorsqu’on observe qu’il est trop faible ou trop élevé.

