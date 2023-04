L’ABC de la taille !

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Ah ! le fameux ménage du printemps… À l’arrivée de la saison chaude nous vient cette envie soudaine de tout mettre en ordre. Attention, lorsqu’on parle de végétaux, mieux vaut éviter de sortir les sécateurs trop vite ! Avant de vous attaquer aux plates-bandes, prenez le temps de planifier vos travaux. Voici quelques conseils pour y arriver.

Pourquoi tailler les végétaux ? Comme une bonne coupe de cheveux, la taille des arbustes permet de conserver le style et la forme que l’on désire, tout en éliminant les branches cassées et mal placées. Dans les plates-bandes, quelques coups de sécateur éliminent les fleurs fanées qui donnent un aspect débraillé. Cependant, à chaque chose son bon moment. Il est donc primordial de choisir le moment favorable pour effectuer la taille selon les arbustes.

À tailler au printemps

Avant que leurs feuilles apparaissent, on peut tailler les arbustes qui fleurissent à partir du mois de juillet. En voici une liste non exhaustive :

• Potentilles

• Rosiers

• Hydrangées paniculées et arborescentes

• Fusains

• Clèthres

• Spirées à fleurs roses (« Anthony Waterer », « Goldflame », etc.)

• Physocarpes

Vous pouvez faire cette taille printanière tous les ans. Après la floraison, il n’y a qu’à repasser pour retirer les feuilles fanées. On peut aussi rabattre les branches du tiers pour enlever davantage. Pour une taille plus radicale à 15 centimètres du sol, on effectue l’opération en automne, lorsque les feuilles changent de couleurs ou qu’elles tombent au sol. Toutefois, certains arbustes ne tolèrent pas cette taille plus radicale.

Prendre son mal en patience

Pour éviter de perturber la formation des boutons floraux, on doit tailler les arbustes qui fleurissent tôt au printemps seulement après leur floraison. Pour les rhododendrons et les hydrangées, il suffit de retirer les fleurs fanées. Pour les autres types d’arbustes, on peut couper un tiers des branches. Voici quelques exemples de végétaux concernés :

• Weigelas

• Hydrangées à grandes fleurs

• Lilas

• Forsythias

• Spirées à fleurs blanches (« VanHoutte », Spiraea arguta)

• Rhododendrons

Et pour la cure de rajeunissement ?

Si vous avez des arbustes à floraison printanière ou estivale qui ont besoin d’être rajeunis, il est recommandé de les tailler tôt au printemps ou à l’automne.

Pour entamer la saison du bon pied, il ne vous reste plus qu’à identifier vos arbustes et à noter sur un calendrier le moment idéal pour tailler chacun d’entre eux. Si vous n’êtes pas sûr de l’identification d’une plante ou de sa période de taille, vous pouvez montrer une photo de la plante à un expert dans votre jardinerie locale.

Le cas des hydrangées à grandes feuilles

Bien qu’elles fleurissent en été, les hydrangées à grandes feuilles ne doivent pas être taillées en automne ni au printemps, sauf pour enlever les branches mortes. En effet, contrairement à d’autres variétés d’hydrangées, elles forment leurs bourgeons floraux sur les tiges de l’année précédente, et une taille trop importante empêcherait leur floraison l’année suivante. Donc, bien que vous deviez les protéger pour l’hiver, mieux vaut les tailler le moins possible en automne.

Un dernier conseil de pro

Si vous attachez vos arbustes en hiver, taillez les branches avant de les détacher pour vous faciliter la tâche.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.