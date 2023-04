Nouveautés végétales

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Chaque année nous apporte son lot de nouveautés, épatantes et intrigantes, autant dans les vivaces que dans les annuelles, les arbustes et les plantes destinées au potager. En voici quelques-unes que vous retrouverez dans votre jardinerie locale dès le début de la nouvelle saison de jardinage.

Tendance feuillages colorés

Le polemonium « Golden Feathers » saura assurément éclairer une rocaille ombragée avec son feuillage jaune doré et vert. De jolies fleurs bleues ajoutent un plus au début de l’été. Cette plante est vivace en zone 5, mais peut très bien être traitée comme une annuelle sous les climats plus froids. Vous souhaitez un feuillage plus sombre ? L’astilbe « Dark Side of the Moon » porte bien son nom : il s’agit de l’astilbe au feuillage le plus foncé offert sur le marché. De plus, de jolies fleurs pourpres apparaissent sur des tiges très foncées en août. Elles se plaisent autant au soleil qu’à l’ombre, et n’oubliez pas que les astilbes préfèrent les sols plutôt frais pour être au mieux.Le chlorophytum « Starlight » est une plante annuelle qui vous surprendra par son port gracieux et érigé ainsi que ses petites fleurs blanches qui ressemblent à des étoiles. À utiliser en solo dans un gros contenant ou avec des plantes retombantes qui l’entoureront. Le colocasia Royal Hawaiian Waikiki apportera un nouveau souffle tropical à vos contenants avec ses grandes feuilles vert foncé et ses marques blanches et veines rose vif.

Des fleurs, toujours plus de fleurs

Les calibrachoas sont des annuelles très appréciées pour leur facilité de culture et l’incroyable choix de coloris. Cette année, Calistatic Butter ajoutera une quantité impressionnante de fleurs jaune doré dans vos arrangements. Pour attirer les pollinisateurs et fleurir tout l’été, les lantanas ne donnent pas leur place ! Luscious Basket Tangelo brillera dans les paniers suspendus et Gem Compact Pink Opal apportera une touche de couleur dans les compositions en ne prenant pas toute la place avec son port plus compact. Comme tous les lantanas, ces deux variétés sont résistantes à la sécheresse et tolèrent bien la chaleur.

De nouvelles hydrangées

Parce que le monde des hydrangées ne cesse de se surpasser, de nouvelles variétés font leur apparition et chacune d’elles a ses qualités. L’hydrangée paniculée Puffer Fish ressemble étrangement à Bobo, mais est plus imposante (atteindra de 1 à 1,5 m à maturité) avec des fleurs blanches duveteuses qui couvrent tout, masquant presque le feuillage. L’hydrangée paniculée Tiny Quick Fire est la version naine de Quick Fire, sûrement la plus petite (90 cm) et la plus polyvalente des hydrangées. À utiliser en bordure ou en massifs. Une autre hydrangée paniculée, « Amigo Precioso », rend hommage à tous les travailleurs étrangers qui permettent aux entreprises horticoles du Québec d’opérer pendant la haute saison. Les fleurs vert lime virent au blanc, puis au rose. Atteignant de 1,2 à 1,5 m., cette hydrangée est facile à intégrer dans une plate-bande.

Floraison odorante

Des arbustes qui fleurissent et dont les fleurs sont odorantes sont plus que bienvenus dans les aménagements ! Avec leur floraison plutôt printanière, les lilas font partie de notre paysage depuis des décennies. La nouveauté Virtual Violet porte des fleurs très foncées et parfumées. Les nouvelles feuilles présentent elles aussi une teinte violet brillant. Avec ses deux mètres de hauteur et presque autant en largeur, prévoyez un peuplus d’espace pour le voir s’épanouir. Plus modeste (1,5 m), Scentara Pura présente des fleurs plutôt foncées lui aussi et un feuillage résistant aux maladies. Et puisqu’un seringat (Philadelphus) est un arbuste au parfum sublime d’oranger, il est facile d’introduire Illuminati Sparks dans un aménagement (il atteint 1,2 m de hauteur et 90 cm de largeur. En prime : un feuillage vert tacheté de jaune rend l’arbuste intéressant toute la saison.

Du côté des comestibles

Les plantes potagères ne sont pas en reste cette année avec de nouvelles introductions de légumes. Une tomate qui ne manquera pas de piquer votre curiosité est « Sun Dipper », qui produit des fruits allongés qui tiennent parfaitement entre les doigts pour les trempettes des repas entre amis. Le plant est vigoureux et résistant aux maladies. Si vous jardinez en pots sur un balcon, les poivrons de la série Peppers from Heaven seront à découvrir : ils sont parfaits pour la production en paniers suspendus, en boîtes à fleurs ou en pots de 15 à 18 cm de diamètre. Les plants sont compacts et productifs et sont offerts en rouge, orange et jaune.

