Le b.a.-ba du bouturage

Rêvez-vous de répandre vos plantes préférées partout dans votre espace, ou encore d’en offrir à vos proches ? C’est possible de le faire sans acheter de nouvelles semences ou de nouvelles plantes grâce au bouturage. Eh oui, le bouturage permet de multiplier vos plantes à partir de leur tige. Voici un guide pratique pour apprendre comment faire des boutures : à quel moment, les meilleures variétés, les meilleures techniques. Bref, les trucs et astuces pour des boutures réussies !

Choisir le bon moment

Les plantes en pleine période de croissance prennent racine beaucoup plus facilement. Mieux vaut profiter de cette période pour faire vos boutures ! Au Québec, le moment idéal est durant les mois d’avril à août, lorsqu’il y a plus de lumière et de chaleur.

Comment faire ?

Pour reproduire ses plantes par bouturage, on coupe d’abord une section de la plante (sous un noeud), puis on l’encourage à produire des racines. Pour ce faire, deux techniques conviennent à la plupart des végétaux : le bouturage dans la terre et le bouturage dans l’eau. Pour la première, il suffit de déposer son tronçon directement dans le terreau, puis d’assurer qu’il y ait une humidité ambiante très élevée ! Pour faire une bouture dans l’eau, il n’y a qu’à déposer la bouture dans le liquide pour forcer la production de racine.

Et les plantes grasses ?

Les succulentes, l’aloe vera et les cactus ont la particularité de retenir des réserves minérales dans leur tige. Pour réussir vos boutures, vous devez donc d’abord faire sécher les feuilles ou la tige. Calculez environ deux semaines de séchage avant de planter.

Quelles sont les plantes que l’on peut bouturer ?

Certaines variétés de plantes se multiplient plus facilement. Vous avez donc tout avantage à privilégier celles-ci lorsque vous vous lancez dans le bouturage. On vous présente ici les espèces les plus faciles à décupler à la maison.

À plonger dans l’eau

• Les coléus se présentent sous toutes sortes de formes et de couleurs plus magnifiques les unes que les autres ! Il n’y a qu’à déposer un tronçon dans l’eau pour forcer les racines à se former, puis s’assurer de placer les pots dans un endroit ombragé.

Photo: iStock

• La misère porte bien son nom… elle pousse partout et dans toutes les conditions ! Vous ne pouvez pas vous tromper, elle résiste même au manque d’eau. La plante parfaite pour le jardinier inexpérimenté.

Photo: iStock

À mettre en terre

• Les tiges de la plante araignée produisent par elles-mêmes des racines. Il n’y a qu’à les planter en terre pour un bouturage réussi !

Photo: iStock

À sécher avant de mettre en terre

• Vous pouvez mettre en terre les boutures de cactus et de plantes grasses après les avoir laissées sécher pendant deux semaines. Assurez-vous d’utiliser un terreau qui se draine bien et de les placer en plein soleil. Il n’y a plus qu’à les arroser lorsque la terre s’assèche.

Photo: iStock

• La plante porcelaine se multiplie à toute vitesse en nature. Une seule feuille tombée au sol peut faire pousser une plante ! Des racines apparaîtront après deux semaines.

Photo: iStock

• Pour démarrer un plant d’arbre de jade, il suffit de déposer une feuille sèche sur de la terre. Elle prendra racine par elle-même, rien de plus simple !

Photo: iStock

• Comestible et surtout délicieux, le figuier de Barbarie a l’une des croissances les plus rapides de l’espèce. C’est aussi celui qui a le moins d’épines. Vous n’avez qu’à couper et à sécher une raquette pour obtenir un nouveau plant. Pas d’inquiétude si votre figuier devient « trop » prolifique, il n’y a qu’à en faire des salades !

Photo: iStock

Vous connaissez maintenant tout ce qu’il y a à savoir sur les boutures. Il ne vous reste plus qu’à vous exercer pour devenir un pro !

