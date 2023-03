Les plantes sur le mode vertical

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Jardiner à la verticale permet de gagner de l’espace et, donc, de cultiver encore plus de végétaux ! À l’intérieur, on allie le côté pratique des plantes à leur beauté pour en faire une décoration verte, sans compromis. Voici quelques projets qui conviendront aussi bien aux pouces verts qu’aux pouces maladroits.

1. Art végétal

Matériel

• Contreplaqué de la dimension du cadre à créer

• Planches de bois d’au moins 7 centimètres (3 pouces) de profondeur pour faire le contour du contreplaqué

• Cadre vide de la même dimension que le contreplaqué pour la finition

• Membrane géotextile

• Agrafeuse et agrafes

• Terreau d’empotage

Pour remplacer les classiques décorations murales, optez plutôt pour un tableau vert ! Une option qui vous offre tous les avantages des plantes et du jardinage sans monopoliser votre espace. Ce minimur végétalisé peut être créé en construisant une boîte : vous n’avez qu’à clouer ou visser les morceaux de bois pour surélever le contour du contreplaqué. On remplit ensuite la boîte d’un terreau d’empotage riche et léger, puis on le recouvre de la membrane. On agrafe le géotextile au contour de la boîte pour créer une bonne résistance dans le tissu (cela est essentiel pour que l’ensemble tienne bien à la verticale). Agrémentez le tout en y apposant un cadre décoratif de votre choix. Il n’y a plus qu’à pratiquer des entailles et à y insérer vos plantes ! Avec un peu de créativité, vous pouvez créer des formes et des motifs amusants. Pour ce projet, on vous suggère d’utiliser de petites plantes succulentes, légères et faciles d’entretien, comme les kalanchoés et les echéverias.

Astuces

• Attendez une semaine ou deux avant d’accrocher votre tableau au mur, pour donner le temps aux plantes de s’enraciner.

• Assurez-vous de pouvoir le décrocher facilement pour l’arrosage.

• Choisissez des plantes en fonction de l’ensoleillement de la pièce.

2. Plantes grimpantes

Matériel

• Grillage ou treillis

• Lierre grimpant

Pour les jardiniers débutants, construire un mur végétalisé constitué de plusieurs espèces de plantes peut sembler laborieux. Le lierre d’intérieur, qui est une plante facile d’entretien, est une option simple pour végétaliser un mur en vous offrant une déco verte tout aussi charmante ! Pour réaliser ce projet, fixez un grillage ou un treillis à la verticale contre un mur, puis déposez à son pied votre cultivar de lierre favori ! Le philodendron, le pothos et la misère se prêtent très bien à ce type d’ouvrage et grimperont à coup sûr sur votre support.

Astuces

• Personnalisez votre décor végétal en utilisant un treillis de forme unique : losange, cercle, fleur, etc.

• Choisissez vos plantes en fonction des couleurs de votre pièce.

Photo: iStock

3. Potager à la verticale

Quoi de plus pratique que de récolter ses légumes à même la cuisine ? Bonne nouvelle, plusieurs plantes comestibles s’adaptent bien à la culture verticale ! Pour mettre en place votre potager d’intérieur, vous pouvez vous procurer des pochettes, des casiers muraux ou des étagères creusées. Disposés en série, ces compartiments vous permettent de cultiver plusieurs espèces sur une surface limitée. Les fines herbes et plantes aromatiques se prêtent particulièrement bien à la culture d’intérieur, mais d’autres plantes potagères aussi : verdure, épinards, micropousses, etc.

Astuces

• Utilisez un terreau riche et léger, composé de compost, de perlite et, idéalement, d’un fertilisant à dégagement lent.

• Arrosez régulièrement vos plantes.

• Pensez à installer un éclairage artificiel si la luminosité n’est pas suffisante.

Photo: iStock

4. Et à l’extérieur ?

Avec quelques ajustements, tous les projets présentés dans cet article peuvent être réalisés dehors ! Vous pouvez installer votre tableau ou mur végétal sur le balcon l’été, puis le rentrer pour l’hiver. Évitez toutefois de le placer dans un endroit trop exposé aux vents et assurez-vous de choisir des plantes qui conviennent à votre environnement (ombre, mi-ombre, plein soleil).

