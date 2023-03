Cinq semis originaux à essayer au potager

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Découvrir de nouvelles saveurs, préserver la biodiversité, concevoir un potager qui sort de l’ordinaire… il n’y a que de bonnes raisons pour diversifier ses semis. Voici cinq espèces que vous ne trouverez même pas à l’épicerie à intégrer dans vos semis intérieurs en attendant le printemps.

1. Morelle de Balbis (Solanum sisymbriifolium)

Du haut de son 1,5 mètre, la morelle de Balbis fascine à tout coup. Couverte d’épines sur toute sa surface (eh oui, les tiges, les feuilles et même l’enveloppe du fruit), elle offre des fruits légèrement acidulés et sucrés. Ces derniers ont l’apparence de la tomate, mais leur goût ressemble plutôt à celui du litchi. Pour récolter, on attend que l’enveloppe épineuse s’ouvre d’elle-même et expose son petit fruit rond.

• Semis : en surface, de 26 à 30 °C

• Germination : de 14 à 30 jours, 3e semaine de mars [1]

• Repiquage : 4e semaine d’avril

• Transplantation au jardin : 1re semaine de juin

• Culture : Plante de soleil dont la culture est semblable à celle des tomates. Un tuteur peut aider à son épanouissement.

• Récolte : 90 jours après la transplantation au jardin. Gare aux épines !

• Conservation : Les fruits se conservent une semaine au réfrigérateur.

2. Céleri à tiges roses (Apium graveolens)

Lassé du traditionnel céleri vert ? Essayez son cousin à la couleur épatante, le céleri à tige rose. Consommé cru, celui-ci a un goût plus prononcé, mais il devient tendre et sucré à la cuisson. En plus de son apparence et de son goût original, cette variété est reconnue pour être facile à cultiver.

• Semis : en surface, de 15 à 20 °C

• Germination : de 7 à 20 jours, 2e semaine de mars [1]

• Repiquage : 3e semaine d’avril

• Transplantation au jardin : 3e semaine de mai

• Culture : plante de soleil tolérant un peu d’ombre. Le céleri est friand d’eau !

• Récolte : 90 jours après la transplantation au jardin

• Conservation : Les tiges se conservent jusqu’à une semaine au réfrigérateur.

Photo: Wild Garden Seed

3. Épinard de Malabar (Basella rubra)

Paré de tiges rouge-mauve et de fleurs roses, l’épinard de Malabar épate. On consomme ses feuilles sautées à la poêle, tout comme notre traditionnel épinard (d’où lui vient son nom). D’origine tropicale, la plante peut atteindre jusqu’à deux mètres de hauteur dans les climats chauds et humides. Au Québec, sa taille restera plus modeste.

• Semis : 1 cm de profondeur, de 26 à 30 °C

• Germination : de 7 à 20 jours, 3e semaine de mars [1]

• Repiquage : 3e semaine d’avril

• Transplantation au jardin : 1re semaine de juin

• Culture : Plante de soleil qui a besoin d’un tuteur. Elle peut aisément s’épanouir dans un grand contenant.

• Récolte : 50 jours après la transplantation au jardin

• Conservation : Les feuilles se conservent de 2 à 5 jours au réfrigérateur. Ne récoltez que ce dont vous avez besoin !

Photo: Les Jardins de l'écoumène

4. Souchet comestible (Cyperus esculentus var. sativus)

Surnommé amande de terre, le tubercule du souchet comestible est un véritable délice. Sous son apparence ridée se trouve une chair onctueuse au goût rappelant la noix de coco. On le consomme cru, cuit, grillé et même… en boisson végétale ! Pour les horticulteurs attentionnés, n’ayez crainte, cette plante a un cycle de vie annuel au Québec et ne peut donc pas devenir envahissante.

• Semis : de 2 à 3 cm de profondeur*, de 21 à 27 °C

• Germination : de 20 à 60 jours, 1re semaine de mars [1]

* Laissez tremper les semences dans l’eau pendant 24 heures avant de les semer. La germination est étalée dans le temps.

• Repiquage : 2e semaine d’avril

• Transplantation au jardin : 3e semaine de mai

• Culture : Plante de soleil qui préfère un sol frais, meuble, léger et riche en humus.

• Récolte : De 120 à 125 jours après la transplantation au jardin. L’utilisation d’une fourche-bêche peut aider.

• Conservation : Pour une consommation fraîche au courant des premières semaines suivant la récolte, conservez les tubercules dans un endroit frais. Pour une conservation prolongée allant jusqu’à plusieurs mois, séchez les tubercules et conservez-les dans une boîte hermétique.

Photo: Les Jardins de l'écoumène

5. Hibiscus roselle (Hibiscus sabdariffa)

À la fois un délice pour les yeux et pour l’estomac, la roselle est connue pour ses vertus apaisantes. On peut consommer ses jolis calices rouges en infusion, mais ils sont aussi utilisés pour produire plusieurs boissons, comme la vodka à la limonade. Avec ses feuilles vertes lignées de rouge, cette plante aromatique trouve sa place dans l’aménagement paysager de nombreux jardiniers.

• Semis : 1 cm de profondeur, de 21 à 27 °C

• Germination : de 5 à 12 jours, 1re semaine de mars [1]

• Repiquage : 2e semaine d’avril

• Transplantation au jardin : 2e semaine de juin

• Culture : Plante de soleil, l’hibiscus roselle aime particulièrement les sols riches en matière organique.

• Récolte : 110 jours après la transplantation au jardin. Récoltez les fruits charnus (appelés calices) et faites-les sécher au four, au déshydrateur ou au soleil si la température le permet.

• Conservation : Une fois séché, le fruit se conserve plusieurs mois.

Photo: Les Jardins de l'écoumène

[1] Toutes les dates font référence aux zones de rusticité 5 et 6. Pour les zones de rusticité 3 et 4, il vous suffit d’ajouter deux semaines au calendrier donné. Par exemple, un semis planté dans la première semaine de février en zones 5 et 6 sera plutôt effectué à la fin du mois de février en zones 3 et 4.

