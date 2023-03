Comment s’équiper pour jardiner à l’année

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Qui ne rêve pas d’avoir de bons légumes frais toute l’année ? Toutefois, l’hiver québécois nous complique la tâche. Heureusement, il existe plusieurs solutions à adopter pour cultiver ses fines herbes, légumes feuilles et micropousses à la maison, et ce, pour tous les budgets. Voici donc quatre options pour les jardiniers de tous niveaux.

Le simple et efficace

En automne et en hiver, la diminution de la lumière est extrêmement difficile pour les plantes. Pour créer un système de base efficace, il faut donc d’abord miser sur l’éclairage. On vous conseille une lampe fluorescente à deux tubes, de modèle T8 ou T12. Pour un éclairage qui durera plus longtemps, vous pouvez vous procurer une lampe à DEL. Ne reste plus qu’à les accrocher au-dessus d’une tablette pour que vos végétaux prospèrent ! Pour se simplifier la vie, on se dote d’une minuterie automatique qui éteint les lampes après 14 heures. Vous pouvez aussi vous procurer une miniserre d’intérieur et y ajouter votre source de lumière. La serre conservera l’humidité de vos plants : une combinaison gagnante ! Utilisez un terreau d’empotage de qualité et assurez-vous de fournir une irrigation suffisante.

Le tout-en-un

Pour ceux qui sont prêts à investir davantage, il y a de nombreux modèles tout-en-un sur le marché. Ces systèmes de culture comprennent à la fois l’irrigation, l’éclairage et la zone de culture. Vous n’avez qu’à insérer vos plants et à déposer le système sur une surface plane, rien de plus simple. Les deux modèles ci-dessous se vendent dans plusieurs formats, selon la quantité de plants que vous souhaitez cultiver.

Le branché

Les populaires fermes de cuisine vous permettent de cultiver plusieurs légumes et fines herbes en même temps. Sous forme de grandes tours verticales ou circulaires, elles fonctionnent par hydroponie ou avec des poches de substrat. Parmi les modèles les plus prisés, on trouve les murs végétaux comestibles de Vertikaroma et les tours de Tower Garden. D’autres modèles très esthétiques s’incorporent directement à vos meubles. C’est le cas de l’étagère Hirta, de Studio îlot, une entreprise québécoise.

Le germoir à micropousses

Les jeunes pousses agrémentent parfaitement les salades et les sandwichs. Délicieuses et nutritives, elles sont aussi faciles à cultiver à la maison ! Plusieurs types de germoirs s’offrent à vous. À la fois discrètes et modernes, les miniserres Bivita s’intègrent à votre décor. Le dôme en verre assure une pleine luminosité et l’aération est intégrée dans le socle. Pour les graines qui produisent une substance gélatineuse au contact de l’eau, comme le basilic, la roquette, le lin, la moutarde jaune, la moutarde blanche, le chia ou la cameline, optez plutôt pour une coupelle de germination.

Vous n’avez plus qu’à choisir la meilleure option pour vos besoins de jardinage intérieur !

