Passion plantes suspendues

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Vos étagères et vos meubles regorgent de plantes et vous ne savez plus où placer les prochaines ? La tendance des végétaux suspendus pourrait bien vous aider à agrandir encore votre collection ! En fixant des pots au mur ou au plafond, on optimise l’espace tout en ajoutant de la verdure dans des endroits inusités. Ces suggestions de plantes conviennent parfaitement à cette méthode.

Les plantes éprouvées et adoptées

1. Philodendron Brasil (Philodendronhederaceumbrazil). Les philodendrons sont renommés pour leurs feuillages exceptionnels et leur facilité à entretenir. Celui-ci à de splendides feuilles en forme de coeur. Bien qu’il ait une croissance plutôt rapide, il se taille facilement et conserve son joli port retombant. Il s’épanouit dans un éclairage modéré, quoiqu’il tolère une faible luminosité (attendez-vous alors à un feuillage moins éclatant). Pour l’arroser, on attend que le terreau sèche légèrement et on évite les excès. Incontournable en jardinière, le philodendron se retrouve aussi souvent dans les murs végétalisés.



Photo: Julie Paré

2. Lierre anglais (Hedera helix variegata). La diversité du lierre en fait une plante populaire depuis bien longtemps. Parfois retombant, parfois grimpant, il est résilient et simple à cultiver. Ses nuances de vert avec des accents de jaune et de blanc donnent du panache à tout décor. Le lierre s’adapte à toutes les luminosités et peut donc être suspendu presque partout chez soi. Faites attention à l’éloigner des sources de chaleur directe et des pièces à l’air très sec, car c’est une proie favorite des araignées rouges. Petit boni : cette plante purifie et dépollue l’air ambiant !

Photo: Julie Paré

3. Pothos doré (Epipremnum aureum/Scindapsus aureus*). Extra populaire en jardinerie, le pothos s’utilise presque partout : pot, arrangement, mur végétalisé, jardinière… Cette plante tropicale est polyvalente et facile à entretenir. Vous n’avez qu’à laisser sécher le terreau entre chaque arrosage et éviter les excès d’eau. Elle se contentera d’une faible lumière, mais préfère une bonne luminosité. Prenez garde cependant, sa sève est toxique : mieux vaut suspendre le Pothos bien à l’écart des animaux et des enfants.

* Attention, les pothos et les scindapsus sont souvent mélangés lors de la commercialisation. Bien qu’il s’agisse de genres différents, les deux appellations sont parfois interchangées.

Photo: Julie Paré

Les petites nouvelles

4. Plante dauphin (Senecio peregrinus). Les populaires séneçons ont des feuillages spectaculaires qui se présentent sous plusieurs formes. Connue sous le nom de chaîne de dauphins en raison de ses feuilles bleu vert et de sa forme atypique, cette plante grasse est facile d’entretien. On la place dans un pot de petite taille, à l’intérieur d’une pièce bien lumineuse. Un terreau à cactus et un sol bien drainé lui conviendront parfaitement. Ne reste plus qu’à l’arroser lorsque le terreau s’assèche. Il s’agit aussi d’une plante à croissance lente, idéale pour la suspension !

Photo: Julie Paré

5. Scindapsus Sterling Silver (Scindapsus treubii «Moonlight»). Avec son feuillage argenté remarquable, le petit nouveau de Costa Farms trouvera certainement sa place dans votre décor. Le scindapsus sterling silver a une croissance lente et se cultive facilement. Pour tirer le maximum de son feuillage éclatant, mieux vaut lui donner une bonne luminosité. Il survivra toutefois à moins de lumière. Attention à ne pas trop l’arroser ! Il faut laisser sécher le terreau avant de procéder au prochain arrosage. On suspend cette plante bien en hauteur à l’écart des animaux et des enfants, car sa sève est légèrement toxique.

Photo: Julie Paré

6. Hoya torsadé (Hoya carnosa compacta). Le hoya torsadé présente des feuilles complètement recourbées, leur donnant l’allure de corde. Les collectionneurs raffolent de ces plantes fascinantes qui sont offertes dans plusieurs styles et couleurs uniques. Elles adorent la lumière vive, mais sont assez résilientes pour tolérer un éclairage plus faible. Attendez-vous alors à une croissance très lente. On évite de leur donner trop d’eau en attendant que le terreau sèche entre chaque arrosage et on leur donne un pot plutôt serré. À l’occasion, votre plante vous surprendra en se couvrant de jolies fleurs roses !



Photo: Julie Paré

