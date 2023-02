Cinq façons tendance d’intégrer ses plantes à son décor

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les plantes ajoutent ce petit je ne sais quoi à toutes les pièces. Pour profiter au maximum de leur éclat, on peut les inclure de façon originale à notre décor. Le secret pour qu’elles prospèrent : leur assurer un éclairage optimal ! Palmarès des idées les plus tendance recueillies sur le Web.

1. Suspension artisanale

Nous rappelant la tendance des macramés, ces jolies étagères suspendues peuvent être fixées au mur ou au plafond. Pour éviter les accidents, mieux vaut les installer près d’une fenêtre ou dans le coin d’une pièce, bien à l’abri des accrochages. Les adeptes de bricolage trouveront ce projet assez simple à réaliser à la maison. On s’équipe de quelques planches de bois, de cordon en coton ou en jute, de crochets, d’une perceuse et de mèches. Plusieurs tutoriels disponibles sur le Web vous accompagnent étape par étape. Pour se simplifier la vie, on peut aussi opter pour un modèle vendu en ligne ou en magasin (le modèle ci-dessous est fabriqué par Knaughty Shelves, sur Etsy).

Photo: Bluelocketphoto pour Knaughty Shelves

2. Porte-plante contemporain

Le système TEEpots nous propose d’arranger nos plantes comme des oeuvres d’art, pour leur redonner leur juste place dans notre décor. Conçus par le designer Mauro Canfori, ces socles discrets et modernes s’effacent pour mettre en valeur les végétaux. On les suspend au mur pour économiser de l’espace ou on les utilise pour séparer différentes zones. À la fois design et on ne peut plus chic, la colonne métallique se présente en solo, en duo ou en trio.

Photo: TEEpots

3. Bibliothèque verte

Construit à base de palettes de bois, ce meuble rustique est à la fois peu cher, pratique et à la mode. Ça vaut la peine de vérifier auprès des centres de rénovation, ils offrent souvent des palettes gratuitement aux clients qui le demandent. Pour bien agencer sa création à son chez-soi, on peut enduire le bois d’une teinture ou d’une peinture acrylique, après avoir bien poncé la surface. Il ne reste plus qu’à y déposer ses pots, ses jardinières et ses livres ! Avec un peu d’imagination et de débrouillardise, vous aurez ainsi créé une charmante bibliothèque pour vos plantes favorites.

4. Division végétale

Les aires ouvertes, bien que populaires, peuvent parfois être un véritable casse-tête à aménager. Pour séparer l’espace sans nuire au flot de lumière, on utilise un meuble bas ajouré, auquel on peut ajouter nos plantes. On fait ainsi d’une pierre deux coups : les feuillages colorés embellissent l’espace tout en servant d’écran ! Pour créer une telle division, on recycle un meuble esthétique sur toutes ses facettes. En effet, dans une aire ouverte, un meuble doit être joli… même de dos ! Ne reste plus qu’à y ajouter ses plus belles plantes. À vous de voir si vous préférez un look épuré ou une abondance de verdure.

Photo: Maison Bélanger

5. Jardin… à la verticale

Pratique et fabuleux, le kit de cache-pots Garden Therapy s’installe directement à la fenêtre, pour un éclairage optimal ! Maison, appartement ou loft, ce type d’aménagement convient à tous les logements. Il suffit de choisir l’ouverture la plus ensoleillée pour un succès assuré. Afin de mettre sur pied ce petit jardin pratique, on sélectionne des pots légers qui possèdent au moins une surface plane. Ne reste plus qu’à y coller des ventouses, et voilà ! On y dépose des herbes fraîches pour agrémenter les repas toute l’année.

Photo: Garden Therapy

