Comment bien entretenir les plantes vertes d’intérieur ?

Vivre avec des plantes est bon pour la santé physique et mentale. Qui plus est, ces dernières s’entraident : plus vos plantes sont nombreuses, mieux elles poussent ! Cela dit, elles auront quand même besoin de votre aide pour s’épanouir. Voici quelques règles de bases à respecter pour bien entretenir ses plantes vertes d’intérieur.

Règle 1 : l’exposition à la lumière

Les végétaux ont besoin de lumière et, pour bien prendre soin de vos plantes d’intérieur, il faut leur en fournir assez. Même les plantes qui « tolèrent l’ombre » préfèrent un emplacement lumineux où elles reçoivent au moins deux ou trois heures de soleil direct. Elles doivent être près des fenêtres, du moins pendant notre long hiver. Si la clarté est insuffisante (ce serait le cas dans une pièce orientée au nord ou si la plante était placée devant une fenêtre obscurcie par des branchages), un éclairage d’appoint à DEL ou fluorescent, offrant de 14 à 16 heures d’illumination par jour, change tout.

Règle 2 : savoir quand arroser ses plantes

Bien arroser ses plantes intérieures implique de savoir quand les arroser et de le faire au bon moment. La règle de base est d’arroser abondamment, assez pour humidifier toute la motte de racines, puis d’attendre que le terreau soit un peu sec au toucher (plantes vertes) ou très sec (succulentes) avant d’arroser à nouveau. N’oubliez pas que les besoins d’une même plante changent selon les conditions : on arrose plus quand elle est en croissance, en fleurs, dans un petit pot, etc., et moins quand elle pousse peu (ou pas) ou qu’elle manque de lumière.

Règle 3 : maintenir un taux d’humidité adéquat

Il est difficile de donner assez d’humidité aux plantes d’intérieur, surtout pendant la « saison du chauffage », car l’air devient terriblement sec. Un taux d’humidité relative de 60 % est idéal pour les humains et acceptable pour les plantes. Hélas, bien des maisons atteignent difficilement les 40 % ! Avoir plusieurs végétaux aide à résoudre ce problème, car chaque plante dégage de l’humidité par transpiration. Par contre, vaporiser les plantes pour les humidifier est inutile. Quelques minutes après le dernier pschitt, le taux d’humidité sera déjà retombé à son niveau d’origine.

Règle 4 : fertiliser vos plantes intérieures

Pour bien entretenir vos plantes vertes d’intérieur, pensez également à leur apporter les minéraux nécessaires à leur épanouissement ! Les besoins en engrais des plantes d’intérieur sont assez faibles, car elles bénéficient rarement d’un éclairage équivalent à celui qu’elles auraient dans la nature. Cela dit, il est quand même sage, entre mars et octobre, de fertiliser vos plantes d’intérieur selon la fréquence recommandée par le fabricant. Cependant, donnez-leur le quart de la dose suggérée.

Règle 5 : faire l’entretien de vos plantes

Vous vous demandez peut-être pourquoi les feuilles de vos plantes jaunissent et quoi faire lorsque cela se produit ? Sachez qu’il est normal que les vieilles feuilles jaunissent ou brunissent en vieillissant. Parfois, elles ne veulent pas lâcher prise et il faut les arracher ou les couper. Si seulement la pointe brunit (souvent une indication que l’air est trop sec), vous pouvez recouper la feuille en pointe avec un sécateur. Vous pouvez également prendre soin des feuilles de votre plante verte en leur offrant un petit nettoyage à l’eau et au savon.

Règle 6 : savoir quand rempoter vos plantes d’intérieur

Pour bien entretenir vos plantes vertes d’intérieur, il est conseillé de les rempoter régulièrement. Dans le cas d’une jeune plante, il faudra la rempoter tous les ans et, pour une plante mature, tous les deux ou trois ans.

