Soignez bien vos minisapins

Vous avez opté pour un petit conifère pour embellir votre foyer durant le temps des Fêtes et vous vous demandez maintenant quoi faire pour le conserver à l’année ? Voici nos meilleurs conseils pour l’entretenir avec brio.

Avant toute chose, il faut savoir à quel type de conifères vous avez affaire. Votre arbre de prédilection est-il rustique ou non rustique ? Là est la question !

Résister au froid… ou pas

Conifères non rustiques

Vous avez certainement déjà entendu parler des zones de rusticité. Ces dernières permettent de déterminer si une plante survivra dans une région donnée en fonction des températures minimales et maximales enregistrées en moyenne au cours des dernières années. Si souvent la zone la plus basse (ou la plus froide) est celle prise en considération lorsque nous choisissons des plantes qui survivront aux rigueurs de nos hivers québécois, la zone maximale a aussi son importance lorsque nous choisissons des plantes pour l’intérieur. Certaines ont absolument besoin de passer l’hiver sous le point de congélation. Les priver de cette période glaciale peut être mortel dans bien des cas…

L’épithète le dit d’emblée : les plantes de ce type doivent rester à l’intérieur pour l’hiver. Et même si on peut les sortir pendant l’été, elles doivent absolument être rentrées avant les premiers gels.

Conifères rustiques

Les espèces rustiques survivent à nos hivers, et ont besoin de cette période de repos, qui fait partie de leur cycle de vie naturel. C’est ici que les choses se compliquent : si vous les privez du froid et de la noirceur, elles risquent de mourir. Dans ce cas, quoi faire et quoi ne pas faire avec votre conifère rustique ?

Comment conserver un conifère rustique à l’intérieur ?

1. Mettez-le dans une pièce où la lumière est vive. Cependant, certaines variétés aiment moins le soleil direct. Renseignez-vous bien sur votre minisapin !

2. Gardez-vous bien de le mettre dans une pièce trop chaude. L’idée, ici, c’est de tout faire pour empêcher la reprise de croissance. Assurez-vous donc que la température ambiante est à environ 15 °C.

3. Tenez-le loin des sources de chaleur directe ainsi que des sources de chauffage, qui assèchent l’air ambiant. En plus de nuire à la plante, l’air trop sec pourrait attirer les tétranyques (minuscules araignées rouges).

4. Évitez les excès d’eau. Arrosez seulement au besoin, surtout en hiver.

5. Résistez à l’envie de mettre de l’engrais à votre conifère rustique quand il est à l’intérieur de la maison. Pourquoi ? Parce que les nouvelles pousses tendres n’auraient aucune chance de survie à l’extérieur par la suite.

Trucs pour sortir un conifère rustique après les Fêtes

1. Amorcez la dormance en plaçant votre minisapin dans une pièce froide et sombre avant de penser à l’hiverner à l’extérieur.

2. Enrobez votre petit conifère d’une toile de protection avant de le sortir, puis déposez-le dans un endroit à l’abri du vent. L’enfouir dans la neige ou l’abriter à l’intérieur d’un cabanon augmentera considérablement vos chances de réussite.

3. Malgré toutes ces précautions, il se pourrait que votre tentative échoue. Il ne faut pas oublier que ce sont nos voisins du Sud qui ont popularisé cette pratique, et que leurs hivers sont généralement plus cléments. Vous aurez au moins eu le mérite d’essayer !

Astuces pour qu’il passe tout l’hiver dehors

1. À défaut de le planter dans la terre (c’est votre meilleure option), placez-le dans un gros pot isolé pour limiter l’impact du gel au niveau des racines.

2. Arrosez-le abondamment à l’automne. À ce chapitre, le minisapin n’est pas différent des autres conifères.

3. Décorez-le sans tracas à l’aide de guirlandes lumineuses à DEL. Cependant, ne les laissez pas autour du tronc trop longtemps, histoire de ne pas l’étrangler.

4. S’il est exposé aux vents, couvrez-le d’une toile de protection hivernale quand les Fêtes seront terminées.

