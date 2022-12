Sous le sapin, le végétal en partage

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le monde fabuleux des végétaux a la cote, et de plus en plus de gens s’adonnent au plaisir du jardinage ou ont le bonheur d’égayer leur environnement par des beautés vivantes. Suivez la vague verte et offrez des cadeaux à base d’herbes, de fleurs et de trésors botaniques.

1. Cuisiner avec des fleurs

La découverte de produits du terroir prêts à cuisiner qui envoûteront vos plats est possible grâce à Racines boréales. Cette entreprise se spécialise dans le partage d’ingrédients qui proviennent de nos richesses boréales. Les gourmands seront heureux de découvrir des saveurs bien de chez nous, mais parfois méconnues. Baies de genévrier, pétales de roses sauvages du Québec, chanterelles déshydratées, myrique baumier, poivre des dunes… Faites des heureux qui danseront en cuisine !

2. La vie en mini

Basilic, capucines, ciboulette, fraises alpines, tournesol, origan, lavande… Et si cultiver chez soi était simple ? Mano Verde propose d’adorables minipots qui contiennent des semences, un pot avec trou de drainage, une soucoupe et du terreau pour semis, soit tout pour faire pousser soi-même fines herbes et fleurs. De l’agriculture urbaine à son meilleur et un beau projet à réaliser en famille. Le cadeau idéal pour offrir à ceux qui ont déjà tout !



3. Lueur d’ici

De l’ambiance à la suédoise avec des bougies inspirées de nos forêts et de notre flore : un cadeau tout indiqué en ces jours plus courts ! Celles produites par Les mauvaises herbes, qui ont une passion pour les produits cosmétiques artisanaux, proposent une escapade dans notre environnement. Offrez-les en trio : la bougie Forêt (pin blanc, sapin baumier, épinette noire et menthe des champs), la bougie Fleuve (eucalyptus et épinette noire) et la bougie Prairie (bergamote, bois de Hô et citron).

4. Rituel nordique

Reconnue pour ses rituels apaisants à l’heure du bain, transformant votre baignoire en spa maison, Selv propose désormais un Rituel nordique pour le soin des mains. L’odeur de lavande et d’eucalyptus embaumera l’espace transformant le soin des mains en un moment de détente volé au temps qui file. L’ensemble propose un savon et une lotion hydratante pour les mains conçus pour les peaux sensibles.

5. La forêt à boire !

La Distillerie du Fjord, basée à Saint-David-de-Falardeau au Saguenay–Lac-Saint-Jean, prépare avec soin des spiritueux inspirés par la richesse de la forêt boréale. Leur gin Km12, à base de bourgeons de sapin baumier, poivre des dunes, nard des pinèdes, feuilles de framboisier sauvage et myrique baumier, ne requiert plus de présentation. Découvrez la Liqueur Lily, un digestif mentholé aux effluves de douce vanille. Cette dernière est produite avec du thé du Labrador, une plante qui règne dans la forêt boréale.

6. Le summum de la détente

Tous les produits de la Maison lavande font sensation sous le sapin. Avec ses propriétés relaxantes reconnues, la lavande est synonyme de paix, d’hymne au temps pour soi. Cette mousse pour le bain, pensée pour toute la famille, combine la majestueuse lavande au parfum subtil et vivifiant de la clémentine.



De la lecture sous le sapin Offrez aux passionnés de jardinage des ouvrages qui les feront rêver à la prochaine saison sous les chauds rayons. Petits et grands jardiniers seront transportés par la magie des mots. S’inspirer à l’année. Un abonnement aux magazines Vert, Orange, Rouge et Jaune, qui mettent de l’avant le plaisir de jardiner autant à l’extérieur qu’à l’intérieur en suivant le rythme des saisons, accompagnera l’heureux élu dans ses projets horticoles. En hommage à un grand homme. Cet automne, un grand communicateur et, surtout, un grand jardinier nous a quittés. Celui qui se faisait appeler le Jardinier paresseux servait de guide, avec une passion incommensurable, à ses nombreux adeptes qui ne juraient que par son approche simple et bienveillante du monde végétal. Les ouvrages de Larry Hodgson, de grands classiques, s’offrent à tout amateur de vert. Pour les jardiniers en herbe. Plusieurs livres jeunesse mettent en scène le monde botanique en faisant voyager les enfants dans leur univers féérique. Pour découvrir, s’informer, rêver, ces ouvrages présentent les champignons, les arbres, les fleurs, le jardinage… Il y a tant à apprendre, tant de possibilités de s’émerveiller. Consultez votre libraire qui regorgera de suggestions intéressantes pour les touts petits. Le jardinier de la nuit, un magnifique album des frères Fan, montre par exemple de façon très poétique comment la beauté des végétaux peut influencer toute une communauté.

