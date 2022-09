Splendides alliums !

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Dès septembre, les jardineries proposent de nombreux bulbes à planter : tulipes, narcisses, muscaris, crocus et plusieurs autres. Avez-vous déjà remarqué ces étranges fleurs globulaires, souvent dans les teintes de mauve et de blanc, qui vous font de l’oeil ? Les alliums ne demandent qu’à être adoptés… pour le plaisir des yeux !

Contrairement à presque tous les bulbes qui sont plantés en automne pour fleurir au début du printemps, les alliums fleurissent plus tard, soit à partir de la fin mai. Il suffit de les planter en même temps que les autres bulbes pour espérer une floraison spectaculaire le printemps suivant et ainsi prolonger l’intérêt de vos platebandes après la floraison des autres fleurs.

Comme pour tous les autres bulbes, il faut :

• un endroit ensoleillé et un sol qui se draine bien ;

• un trou de plantation dont la profondeur sera équivalente à trois fois la hauteur et le diamètre du bulbe : plus le bulbe est gros, plus il sera planté profondément ;

• les planter au bon moment : selon les régions, la période varie du début à la fin octobre… Il faut avoir froid aux mains lorsque les bulbes seront mis en terre ! Pour les endroits où les chevreuils sont un problème, sachez qu’ils ne touchent pas aux alliums. Ils pourront donc fleurir en paix !

Alliums coups de coeur

Parmi toutes les variétés d’alliums offerts sur le marché, en voici cinq à découvrir sans tarder.

1. Ail décoratif Rosy Dream (Allium Rosy Dream) Délicates, ses jolies fleurs roses de 8 cm de diamètre peuvent très bien être utilisées comme fleurs coupées.

2. Ail à tête ronde (Allium sphaerocephalon). Ses fleurs se présentent sous forme de petites sphères de couleur grenat. Une beauté à observer !

3. Ail décoratif Globemaster (Allium Globemaster). Le plus impressionnant des alliums : ses fleurs, présentes sur de longues tiges de près de 1 mètre, peuvent mesurer jusqu’à 25 cm de diamètre !

4. Ail décoratif Purple Sensation (Allium Purple Sensation). Avec ses inflorescences de 15 cm de diamètre portées sur des tiges de 90 cm de hauteur, cet allium en met plein la vue.

5. Étoile de Perse (Allium cristophii). Avec ses grosses inflorescences de 20 cm composées de plusieurs fleurs étoilées, cet allium, également appelé Étoile de Perse, sort de l’ordinaire.

Planter des bulbes en automne, c’est préparer la prochaine saison de jardinage avec le plus grand des optimismes puisqu’ils fleuriront plus de six mois après leur plantation.