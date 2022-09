Dix légumes vivaces à planter cet automne

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Vous souhaitez obtenir un potager qui produit année après année sans avoir à tout replanter chaque printemps ? Des légumes vivaces, voilà ce qu’il vous faut ! Et l’automne est assurément un excellent moment pour planter dans votre jardin les dix végétaux comestibles présentés ici.

1. L’oignon égyptien

Facile à cultiver, cette plante potagère produit des tiges d’environ 60 cm de hauteur au bout desquelles apparaissent en juillet des fleurs qui se transforment ensuite en petits oignons. On l’appelle aussi oignon marcheur, puisque les bulbilles qui tombent au sol peuvent s’enraciner et former de nouveaux plants si on ne les récolte pas quand les tiges s’assèchent, vers la fin de l’été.

2. Le chervis

Semblable à celle du panais, la racine blanche du chervis est allongée et possède un goût sucré. Cette vivace a une préférence pour les sols légers, meubles et frais, situés au soleil ou à la mi-ombre. Lors de la récolte, prenez soin de laisser quelques racines en place afin que la plante repousse l’année suivante.

3. La rhubarbe

Bien qu’elle soit facile à cultiver, la rhubarbe exige un sol riche et humide pour donner le meilleur d’elle-même. Assurez-vous de la disposer dans un lieu ensoleillé ou légèrement ombragé et fournissez-lui quelques pelletées de compost au moment de la planter. N’oubliez pas que la rhubarbe est une plante imposante et qu’il faut lui concéder un espace de près d’un mètre carré.

4. Le chou marin

Aussi appelé crambe maritime, le chou marin est une plante vivace dont les feuilles, charnues et frisées, possèdent un goût concentré. En plus d’arborer un feuillage comestible de couleur bleu grisâtre qui ressemble à celui du kale, cette plante présente une jolie floraison blanche en début d’été.

5. Le crosne du Japon

Cultivée pour ses petits rhizomes blancs, qui ont vaguement la forme d’un tire-bouchon, cette plante vivace proche parente de la menthe aime bien le soleil et s’adapte à la plupart des sols bien drainés. La récolte pourra être effectuée au printemps ou à l’automne suivants. N’oubliez pas de laisser un morceau de plante en place pour en assurer la pérennité.

6. Le diplotaxe fausse-roquette

Cette roquette vivace possède des caractéristiques semblables à celles de la roquette typique. Cependant, elle est plus facile à cultiver que cette dernière et s’adapte bien à notre climat. Installée en plein soleil dans un sol argileux, elle donne d’excellents résultats et est peu attaquée par les insectes ravageurs.

7. La marjolaine

Avec un délicieux feuillage aromatique, la marjolaine arbore durant tout l’été de jolies fleurs comestibles roses ou blanches. Bien rustique sous notre climat, elle atteint 60 cm de hauteur sur 80 cm de largeur.

8. Le topinambour

Les racines du topinambour ont un goût rappelant celui de l’artichaut et remplacent à merveille la pomme de terre. Mais comme cette vivace très vigoureuse est particulièrement agressive, vous aurez intérêt à la planter dans un large pot enfoui dans le sol ou à la ceinturer d’une bordure afin d’éviter qu’elle envahisse tout l’espace disponible.

9. La mertensie maritime

En plus de produire une jolie floraison bleue durant l’été, la mertensie maritime arbore un feuillage bleuté comestible dont la saveur rappelle curieusement celle des huîtres. Accompagnant le poisson à merveille, elle peut être mangée crue, cuite ou conservée dans du vinaigre. Très robuste et facile à cultiver, cette vivace rampante tolère bien la sécheresse et pousse sans difficulté dans les sols pauvres.

10. L’asperge

De tous les légumes vivaces, l’asperge est probablement le plus connu. Généralement vendue en pot ou sous forme de racines nues dans les jardineries, l’asperge peut être plantée au plein soleil ou à la mi-ombre dans une terre meuble amendée de compost. Toutefois, les racines d’asperges ne sont offertes sur le marché qu’au printemps, tandis que les plants en pot peuvent être mis en terre à l’automne. Afin de donner le temps nécessaire à la plante de bien s’établir, la première récolte n’aura lieu que deux ans plus tard.