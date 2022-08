La fraîcheur par les plantes

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les plantes étant de plus en plus reconnues pour leurs propriétés rafraîchissantes, pourquoi ne pas les utiliser pour refroidir vos boissons ? Les glaces florales, à la fois jolies et pratiques, sont une coquette façon de célébrer l’été !



Seau à champagne floral

Laissez aller votre imagination afin de créer un arrangement du tonnerre qui séduira à tout coup vos convives.

Matériel

Eau (ou eau distillée)

Fleurs et feuillages de votre choix

2 contenants ou seaux de différentes grandeurs (une bouteille de champagne doit pouvoir entrer dans le plus petit contenant)

1 pierre (ou un objet lourd)

Démarche

• Dans une casserole, faire bouillir l’eau.

• Préparer les fleurs en en retirant les tiges et les feuilles. Sélectionner ses favorites.

• Placer les feuilles et les fleurs au fond du contenant le plus large. (Il est possible de sauter cette étape et d’opter pour un seau à glace au fond translucide.)

• Empiler les seaux et placer soigneusement les végétaux en les glissant avec précaution dans l’espace formé par les deux parois.

• Ajouter l’eau dans l’espace entre les deux parois. Maintenir le petit contenant en place à l’aide d’une pierre ou d’un objet lourd.

• Laisser au congélateur au moins 24 heures.

• Sortir la création du congélateur à la toute dernière minute et la démouler en faisant couler doucement de l’eau chaude sur le seau extérieur.

• Placer le seau à un endroit où il pourra fondre sans déranger les convives.

Glaçons aromatisés

Émincer les feuilles ou les fleurs et les déposer dans les compartiments d’un bac à glaçons. Remplir d’eau. Placer le bac à glaçons au congélateur jusqu’à utilisation.

Quelles plantes comestibles choisir ?

Voici les meilleures options pour agrémenter ses boissons :

• Monarde (Monarda didyma)

• Achillée millefeuille (Achillea millefolium)

• Reine-des-prés (Filipendula ulmaria)

• Pensée sauvage (Viola tricolor)

Vous pourriez aussi utiliser des fines herbes, comme la menthe. Cette dernière est délicieuse dans un mojito