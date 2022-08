Des astuces naturelles pour votre potager

Il n’est souvent pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver des produits et des outils utiles pour le potager. Il est facile de recycler des objets et des aliments les plus anodins de la vie courante et de les réutiliser pour assurer une superbe récolte de légumes délicieux… Simple, économique et bon pour la planète !



Insecticide à l’ail maison

Pour préparer un insecticide maison efficace, mettez 1 gousse d’ail et 2 tasses d’eau dans un mélangeur et réduisez le tout en purée. Versez la purée dans un bol recouvert et laissez reposer pendant une journée. Ensuite, filtrez la purée en la passant à l’étamine de coton ou au tamis. Diluez le liquide obtenu dans 4 litres d’eau et ajoutez au mélange une cuillère à table de savon noir, pour en améliorer l’adhésion sur les végétaux par la suite.

Comment l’utiliser ? Vaporisez cet insecticide naturel sur des plantes infestées de pucerons, d’aleurodes ou d’autres insectes une fois par semaine, jusqu’à ce qu’ils disparaissent ! Comme il s’agit d’un insecticide très doux, vous ne risquez pas de brûler vos plantes.

Barrière anti-insectes

Photo: iStock

Vous avez peut-être un morceau de vieux voilage (rideau mince) qui traîne quelque part : utilisez-le pour protéger vos légumes contre les insectes nuisibles ! Après le semis ou le repiquage, posez quelques piquets debout dans le jardin (eux-mêmes recyclés : bâtons pour mélanger la peinture, vieux jeu de croquet, vieux tuteurs de bambou, etc.), puis couvrez-les du voilage, créant ainsi une sorte de cage autour des plantes. Enterrez ensuite les rebords du voilage tout autour. La pluie, le soleil et l’air pourront le traverser, au grand bénéfice des plantes, mais pas les insectes nuisibles !

Cloches en bouteilles recyclées

Photo: iStock

Vous voulez prendre un peu d’avance sur la saison chaude ? Protégez les plantes du froid nocturne avec des cloches (petits abris transparents) faites de bouteilles de plastique de 1 à 5 litres. À l’aide d’un couteau, découpez le fond de la bouteille, de manière à conserver le goulot et son bouchon. Placez cette cloche sur la plante à protéger (plant de tomates, poivron, concombre, etc.). En mai ou en juin, si la nuit s’annonce froide (moins de 12 °C), laissez le bouchon en place, pour conserver la chaleur accumulée pendant la journée. Si la nuit s’annonce plus chaude, enlevez le bouchon pour laisser circuler l’air. Quand (enfin !) l’air demeurera chaud toutes les nuits, enlevez la cloche et remisez-la pour une prochaine fois.

Contre les vers gris

Les vers gris, larves de papillons de nuit (noctuelles), grugent la base de nos légumes pendant la nuit et les fauchent… souvent dans les jours suivant leur repiquage ! Quel désastre ! Sachez toutefois que vous pouvez facilement protéger vos jeunes plants avec une barrière faite de contenants recyclés. Retirez tout simplement le fond de quelques boîtes de conserve vides, de façon à créer un tube. Placez ces barrières autour des jeunes plants, en enfonçant la partie inférieure de la boîte de conserve d’au moins 2 cm dans le sol. Avec une telle barrière autour des tiges, le ver gris, qui travaille toujours à la surface du sol, ne pourra plus faire son oeuvre.

Rubans de semences maison

Photo: iStock

Vous pouvez fabriquer vos propres rubans de semences… avec du papier toilette ! Prenez un morceau de papier hygiénique de la longueur d’un rang de votre potager et coupez‑le sur la longueur en minces bandes de 2,5 à 5 cm de large. À l’aide d’un crayon et d’une règle, marquez sur la languette l’emplacement idéal des semences (selon l’information indiquée sur le sachet des semences). Mélangez ensuite une cuillère à table de farine avec une cuillère à table d’eau pour préparer une colle naturelle. À l’aide d’un pinceau ou d’un coton-tige, appliquez une goutte de colle maison sur chaque marque de crayon et placez-y une graine. Pliez le papier en deux (toujours sur le sens de la longueur) et laissez sécher. Au moment du semis, tracez un sillon de la profondeur recommandée sur toute la longueur de votre potager et placez le ruban dans le fond avant de couvrir de terre et d’arroser. Quand les semis lèveront, ils auront exactement l’espacement recommandé !

Jardiniers, commencez à fouiller dans votre garage, votre cabanon ou votre grenier : vous y trouverez une abondance de produits que vous pourriez recycler pour votre potager !