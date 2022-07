En juillet, il est tard, mais pas trop tard pour semer dans le potager

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Quelques espaces dénudés dans le potager ? Des rangs qui ont déjà été récoltés peuvent être ressemés avec des cultures à croissance rapide.

Quoi semer ?

Pour une récolte continue de vos haricots, pensez à faire des semis successifs tous les 10 jours jusqu’à la mi-juillet : vous pourrez alors avoir des haricots pendant presque deux mois. Pensez à congeler les surplus après les avoir blanchis pour en profiter pendant tout l’hiver.

Certains légumes doivent être semés en juillet pour une récolte de fin d’été, comme les radis melon d’eau et les rabioles. Comme ceux-ci préfèrent les températures plus fraîches, ils seront dans les conditions optimales pour vous offrir un excellent rendement. Les laitues et les épinards aiment eux aussi les températures fraîches ; il sera donc sage d’en ressemer après la mi-juillet pour obtenir des salades en fin d’été, parfaites pour le retour à l’école !

Bon à savoir !

En juillet, les récoltes intéressantes démarrent par les premiers haricots, les courgettes, les carottes et, parfois même, quelques tomates. Pour profiter de récoltes abondantes dans les semaines qui suivront, il ne faut surtout pas négliger l’apport mensuel d’engrais naturel riche en potassium afin de fertiliser les plants. Comme la production se poursuivra jusqu’en septembre, il faut être rigoureux à cet égard.

Les chaleurs de juillet sont parfois caniculaires et les plantes auront sans doute plus soif que d’habitude. Consultez la réglementation municipale avant d’arroser et, si c’est possible, accomplissez cette tâche le matin avant que les rayons ardents du soleil ne pointent vers votre jardin.

Certains plants devront aussi être tuteurés avant qu’ils n’envahissent tout le potager. Les plants de tomates doivent être attachés sur des tuteurs solides tandis que les concombres peuvent grimper sur des treillis, des filets ou d’autres structures pour prendre moins de place et faciliter la récolte.

Conseils de pro • C’est le temps des vacances, mais pas pour les mauvaises herbes du potager ! Pour éviter qu’il ne soit envahi rapidement, désherbez régulièrement entre les rangs et entre les plants. Ainsi, la tâche ne deviendra jamais une corvée insurmontable. • Pendant l’été, tenez un journal de bord en indiquant les dates de plantation et de récolte, ainsi que les résultats obtenus. Si possible, agrémentez-le de photos prises au fil des semaines. L’objectif ? Vous rappeler les bons ou moins bons coups afin d’améliorer votre productivité d’année en année !