Des arbres qui croissent rapidement

Poumons de la terre, les arbres sont au coeur de nos vies. Majestueux, générateurs d’énergie et d’une inégalable beauté, ils sont tout ça et bien plus encore ! Voici une sélection de cinq essences d’arbres aux dimensions variées qui verdiront rapidement un coin de la cour.

ÉRABLE « MARMO »

Acer x freemanii « Marmo »

Photo: Pépinière Abbotsford

L’érable de Freeman constitue déjà une révolution comme arbre urbain. « Marmo » offre tous les avantages de la série en présentant en plus une meilleure résistance de l’écorce au fendillement par le gel. Sa coloration automnale, rouge orangé et jaune, parfois même verte selon le climat, le distingue également.

Hauteur : 16 mètres

ARBRE DE KATSURA

Largeur : 13 mètresZONE 3

Cercidiphyllum japonicum

Photo: Pépinière Abbotsford

Petit arbre méconnu malgré ses nombreuses qualités. Son feuillage vert bleuté en été est légèrement aromatique et se colore d’un jaune orangé en automne. De plus, il est très résistant aux insectes et aux maladies.

Hauteur : 10 mètres

Largeur : 5 mètres

ZONE 4b

FÉVIER « SHADEMASTER »

Gleditsia triacanthos var. inermis « Shademaster »

Photo: Pépinière Abbotsford

D’un beau port arrondi légèrement irrégulier, il est sans fruits et sans épines. Il tolère très bien la pollution et le sel de déglaçage. Son joli feuillage très fin permet à la lumière du soleil de s’infiltrer et procure une ombre légère.

Hauteur : 15 mètres

Largeur : 12 mètres

ZONE 4

ORME « PIONEER »

Ulmus x « Pioneer »

Photo: Pépinière Abbotsford

Les ormes ont été durement éprouvés jusqu’à tout récemment. Depuis peu, de nouveaux cultivars résistants à la maladie hollandaise de l’orme ont été introduits et font déjà très bonne impression.

Hauteur : 15 mètres

Largeur : 10 mètres

ZONE 3

BOULEAU NOIR HERITAGE®

Betula nigra Heritage® (« Cully »)

Photo: Pépinière Abbotsford

Joli bouleau au port pyramidal, qui rappelle le bouleau à papier avec son écorce aussi exfoliante, mais avec encore plus de coloris, soit de jolies teintes de rose et d’orange. Cette variété n’est pas affectée par l’agrile (du bouleau).

Hauteur : 15 mètres

Largeur : 10 mètres

Attention avant de planter ! Certaines espèces d’arbres à croissance rapide sont très problématiques en raison de leur système racinaire en surface vigoureux, comme l’érable argenté, le saule pleureur et le peuplier. Ces derniers sont à éviter en milieu urbain. De plus, même si certains arbres ont une croissance rapide, leur tolérance à la transplantation peut grandement influer sur leurs premières années de vie. Ainsi, certains arbres comme le chêne peuvent prendre jusqu’à 5 ans pour retrouver leur rythme de croissance à la suite d’un choc de transplantation. À prévoir !

ZONE 4