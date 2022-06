Le bonheur dans ma cour

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

« Il est où, le bonheur, il est où ? » Et si la réponse à cette question chantée par Christophe Maé était tout près ? Et si le bonheur était dans votre cour ? Passer du temps à l’extérieur est ressourçant, vital pour l’être vivant que nous sommes. Cette année, investissez dans votre bonheur en transformant votre espace en un lieu réconfortant en suivant ces astuces simples d’aménagement paysager.

Lumière étincelante

Lorsque vient le soir, il fait bon de pouvoir profiter de sa cour à la lueur de faisceaux lumineux discrets disposés ici et là. Il ne s’agit pas d’intégrer des luminaires uniquement le long des sentiers et sous la corniche de sa résidence. L’orchestration adéquate de jeux de lumière facilite la création d’une ambiance feutrée et personnalisée. Chandeliers, encastrés, foyer au bois, au gaz ou à l’éthanol, projecteurs dirigeables et suspensions sont à intégrer à son décor. Tous ces éléments lumineux seront utiles pour concevoir un havre de paix.

Eau de source

Il fait chaud, le soleil est bon et vous avez toute la journée devant vous pour profiter de ce temps clément. Après le jardinage ou une séance de lecture sous la lumière du jour, quoi de mieux pour se rafraîchir qu’un fin jeu d’eau vivifiant? Les douches et fontaines extérieures gagnent en popularité et se déclinent sous plusieurs formes. Qu’elle soit sophistiquée ou rustique, vous trouverez facilement celle qui vous convient, d’autant plus que vous n’aurez besoin que d’un petit espace pour réaliser ce projet.

Photo: Brisson paysagiste | Audrey martin

Potager luxuriant

Est-ce qu’un petit cocon enveloppant serait complet sans la présence d’un potager ? Pour bon nombre d’entre nous, non ! Aménager un endroit où il est possible de se divertir en cultivant et en récoltant des petits fruits, des fines herbes et des légumes est un beau projet à s’offrir. Les tables potagères, les bacs sur mesure et divers contenants avec réservoir d’eau conçus spécialement pour la culture potagère ont fait leur apparition sur le marché. Il ne vous reste qu’à faire votre choix, selon l’espace et le temps dont vous disposez.

Photo: Les jardins de vos rêves Saule Séguin et Ancolie Séguin

Spa de niveau supérieur

Toujours aussi populaire, le spa ne cesse de se renouveler. Bien sûr, il y a encore des versions hors terre que l’on accole à la terrasse ou que l’on dépose sous un abri, mais il existe également d’autres options qui permettent de créer des espaces intimes et relaxants dans une petite section du jardin. Vous pouvez choisir un spa encastrable dans la terrasse ou dans le sol, un « tub » japonais tout en rondeur, un spa gonflable ou en fibre polyéthylène, un spa de nage ou encore un spa entièrement construit en bois. Pour mettre la touche finale, n’hésitez pas à ajouter des accessoires tels que des supports à verres, une patère, des coussins pour le cou et une ambiance musicale relaxante.

Photo: Les jardins de vos rêves | Saule Séguin et Ancolie Séguin | Simon Paquet conception

Maximiser l’espace

Avant de remodeler votre aménagement paysager, établissez vos besoins. Coin-repas, coin détente, piscine, spa, espace de rangement, zone potagère ou un coin pour les activités sportives tels le yoga, le vélo stationnaire et la nage sportive, qu’est-ce qui est important pour vous ? Par la suite, tout en respectant une certaine harmonie avec votre résidence, définissez le style qui vous convient : rustique, moderne, contemporain, champêtre, zen. Pensez aux matériaux qui vous appellent, aux végétaux qui vous font de l’œil, aux couleurs qui vous inspirent. Une fois vos idées bien en place, vous pouvez faire affaire avec des spécialistes qui pourront vous guider dans vos travaux ou les réaliseront pour vous tout en maximisant l’espace et en rendant la configuration optimale.