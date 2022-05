Annuelle ou vivace, comment s’y retrouver?

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Quelle est la différence entre une plante annuelle et une plante vivace ? Cette question habite beaucoup de gens et est fréquemment posée en jardinerie. Apprenez comment les différencier.

Qu’est-ce qu’une plante annuelle ?

Comme son nom l’indique, l’annuelle complète son cycle de croissance en un an (ou une saison) sous notre climat. Ces plantes ne sont pas programmées pour survivre à nos rigueurs hivernales, sauf pour certaines qui peuvent être mises à l’intérieur jusqu’au printemps suivant. L’avantage indéniable des annuelles est leur floraison abondante qui s’essouffle rarement après seulement quelques semaines de culture. En plus, puisqu’elles ne reviennent pas l’année suivante, elles nous permettent de changer de style à chaque fois.

Top 3 des plantes annuelles

Centaurea ‘Mercury’

Photo: Rock Giguère

Avec son feuillage doux comme du velours, cette annuelle surprenante saura mettre en valeur toutes les couleurs de feuillage et de fleurs dans vos compositions en contenants. Gagnante de Les Exceptionnelles 2022.

• Résistante aux insectes et maladies

• Soleil / ombre

• Hauteur : 30 cm

• Largeur : 30 cm

Salvia ‘Hummingbird Falls’

Photo: PlantHaven International

Ses jolies fleurs bleues au calice noir seront visitées par les colibris et pollinisateurs dès leur apparition dans les plants. À incorporer dans des contenants ou des plates-bandes, autant avec des couleurs vibrantes, comme du jaune et de l’orangé, que du gris, du rose et du blanc.

• Attire les pollinisateurs

• Soleil

• Hauteur : 30-60 cm

• Largeur : 45-75 cm

Zinnia ‘Profusion Yellow Bicolor’

Photo: Rock Giguère

Une annuelle qui a raflé les honneurs dans plusieurs sélections partout dans le monde d’horticulture. Une gagnante de Les Exceptionnelles 2022. Ses pétales jaunes sont ornés au centre d’un halo rougeâtre. En vieillissant, les fleurs virent au saumon, abricot et rose, ce qui en fait une sympathique annuelle qui semble porter plusieurs couleurs sur le même plant.

• Vigoureuse et résistante aux maladies

• Soleil

• Hauteur : 20-30 cm

• Largeur : 25-30 cm

Qu’est-ce qu’une plante vivace ?

La vivace est une plante qui revient chaque année, après avoir passé l’hiver sous la neige. Elle repousse à partir de la base grâce à son système racinaire, malgré le fait que tout son feuillage meurt à l’arrivée des premiers froids, sauf s’il est persistant. La plupart des vivaces peuvent être divisées lorsqu’elles prennent trop de place. Les meilleurs moments pour effectuer cette tâche sont au printemps ou en fin d’été/automne, selon leur période de floraison.

Top 3 des plantes vivaces

Nepeta ‘Picture Purrfect’

Photo: Walters Gardens

Une version vraiment compacte des Nepetas déjà sur le marché. Ses fleurs bleu-mauve sont aussi plus grandes.

• Tolère la sécheresse

• Attire les pollinisateurs

• Soleil

• Zone 3

• Hauteur : 25-30 cm

• Largeur : 55-60 cm

Echinacea Dark Shadows ‘Wicked’

Photo: Terra Nova Nurseries

Cette nouvelle échinacée produira son effet dans votre aménagement avec ses fleurs d’un rose brillant comme l’intérieur d’un melon d’eau. Port compact et érigé, floraison prolongée. Ses tiges sont très foncées et contrastent bien avec le feuillage.

• Attire les pollinisateurs

• Très florifère

• Soleil

• Zone 4

• Hauteur : 35-40 cm

• Largeur : 35-40 cm

Leucanthemum Real Charmer

Photo: PlantHaven International

Cette marguerite jaune pâle se distingue par ses pétales frangés disposés autour d’un cœur bien doré. Floraison prolongée, de juillet à septembre. À utiliser comme une annuelle dans les régions plus froides.

• Attire les papillons

• Résistante aux maladies

• Soleil/mi-ombre

• Zone 5

• Hauteur : 55 cm

• Largeur : 45 cm