Un potager aux saveurs du Québec

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Depuis quelques années, les variétés de potagères ancestrales ou adaptées au climat québécois gagnent en popularité, et les sites Internet des semenciers de chez nous sont systématiquement pris d’assaut lorsque vient le temps des semis. Saviez-vous qu’il est possible de garnir son potager uniquement avec des semences du Québec ?

Les fameuses tomates

Que serait le potager sans sa reine, la tomate ? Disponible dans une variété impressionnante de formats et de coloris, la tomate demeure, année après année, la préférée des jardiniers. Voici quelques variétés qui méritent leur place dans le jardin ou sur le balcon :

TOMATE PETIT MOINEAU

Le potager ornemental de Catherine

Cultivée dans les années 50 au Québec, cette petite tomate rouge et savoureuse est délicieuse à croquer. Vous récolterez vos premiers fruits environ 65 jours après la plantation. Les plants qui atteignent 1,5 mètre ont besoin d’un tuteurage et conviennent davantage au potager.

TOMATE GROSEILLE BLANCHE

Le Noyau

Une petite tomate produite à Dunham avec une maturité assez hâtive (80 jours) et une chaire jaune blanchâtre pas du tout pâteuse. Cette tomate peut être adaptée à la culture en pot avec l’aide d’un bon tuteur puisque les plants font environ 1 mètre.

TOMATE DR. WHYCHES

Jardins La Brouette

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une grosse tomate jaune de type cœur de bœuf qui fera le bonheur des amateurs de sandwichs. Les fruits atteignent leur maturité en 80 jours et peuvent peser jusqu’à 500 grammes chacun. Le tuteurage et un bon espace sont essentiels.

TOMATE OSCAR GONTHIER

Le Jardin de Julie

Trésor caché du patrimoine semencier québécois, la Oscar Gonthier tient son nom de son créateur qui la cultivait dans la région de Drummondville. Cette grosse tomate charnue a une texture plus proche de la tomate italienne et convient autant à une dégustation avec un simple filet d’huile d’olive qu’à des sauces ou à des conserves. Ici encore, il faut de l’espace et un bon tuteur pour la cultiver.

Poivron ou piment ?

Que vous préfériez l’un ou l’autre, ces quelques variétés d’ici se tailleront assurément une place de choix dans votre potager :

PIMENT AJI CRYSTAL

Les semences du batteux

Ce piment fort au goût surprenant d’agrumes a une jolie peau cireuse qui passe du vert au jaune, puis finalement au rouge en fin de saison. Chaque plant produit environ 30 piments qui, à maturité (120 jours), peuvent être consommés tels quels dans les recettes ou déshydratés pour ajouter à une sauce. Convient à la culture en pot ou en pleine terre.

PIMENT IRACEMA BIQUINHO

Jardins de l’écoumène

Ce petit piment doux à la saveur fumée est aussi joli que bon au goût. Sa productivité hors du commun et ses plants assez compacts en font un candidat idéal pour les balcons. La maturité est d’environ 85 jours. Sa finale piquante est surprenante.

POIVRON CRIOLLA DI COCINA

Le potager ornemental de Catherine

Ce poivron rouge est particulièrement apprécié pour sa chair mince et sa saveur très fruitée. Les plants de 50 à 75 cm de hauteur se cultivent en pot ou en terre, et la maturité est de 65 jours, ce qui est assez hâtif pour un poivron.

Complètement concombre !

Vous êtes fou de son côté désaltérant et de sa saveur douce ou légèrement acidulée ? Le concombre est sans contredit un autre incontournable de nos jardins. Ces quelques variétés sauront vous combler :

CONCOMBRE ALEXANDRE L’EMPEREUR

Le Noyau

Quel look surprenant pour ce magnifique concombre que l’on doit laisser mûrir jusqu’à ce qu’il devienne dodu et brun ! Son goût, entre le melon et le concombre, est rafraîchissant à souhait. Cette variété, qui sera ravie de grimper sur une clôture ou un treillis, est particulièrement adaptée aux climats plus froids. Maturité de 60 jours.

CONCOMBRE SERPENT

Jardins de l’écoumène

Sa forme allongée et courbée ainsi que ses rayures qui lui donnent des allures de zèbre font de ce concombre une belle curiosité. Sa saveur dépourvue d’amertume et sa pilosité (oui, il est duveteux au toucher) fascinent. Attention, car il prend beaucoup d’espace ! Sa croissance lente atteint sa maturité à 80 jours.

CUCAMELON

Le potager ornemental de Catherine

Ce petit dernier n’est pas tout à fait un concombre, pas tout à fait un melon. Sa saveur acidulée en fait le parfait compagnon des salades, et il est aussi savoureux en marinade. Idéal pour l’agriculture urbaine, le cucamelon s’agrippe à n’importe quel support et se cultive très bien sur une terrasse ou un balcon. Maturité de 80 jours.

D’autres découvertes fabuleuses

Pourquoi ne pas sortir des sentiers battus cet été et essayer d’autres variétés de potagères qui sortent de l’ordinaire ? Ces quelques variétés ont de quoi charmer :

TATSOÏ ARC-EN-CIEL

Ferme Coopérative Tourne-Sol

Ce beau chou frisé asiatique surprend par ses tons de mauve et de vert. En salade ou en sauté, il est à adopter. Fait intéressant, vous pouvez semer directement en terre ou en pot, récolter et semer de nouveau. Récoltes abondantes tout l’été.

BETTE À CARDE ORANGE

Semences du Portage

La carde (tige) jaune orangé de cette variété contraste agréablement avec ses feuilles d’un beau vert tendre. Ici encore, il faut semer directement en pleine terre ou dans un pot, et il est possible de semer de nouveau en saison pour des récoltes constantes. Peut remplacer les épinards dans les recettes.

FICOÏDE GLACIAL

Terre Promise

Ce légume-feuille a un aspect inusité avec ses feuilles épaisses qui semblent toujours recouvertes d’une fine rosée. Sous la dent, c’est croquant à souhait avec une saveur fraîche et acidulée. À semer directement en pot ou en pleine terre.

AUBERGINE AFRICAINE TURKISH ORANGE

Le potager ornemental de Catherine

Sa peau lustrée striée de vert et d’orangé et sa forme ronde originale n’ont d’égal que son parfum riche exempt d’amertume. À cultiver en pot et en terre pour encore plus de récoltes. Maturité de 80 jours.

MELON D’EAU MOON & STARS

Le Noyau

Avec ses gros fruits pesant jusqu’à 30 livres, le melon d’eau Moon & Stars est très productif dans le sud du Québec. Sa saveur riche et sucrée et la beauté de ses fruits sont des attraits non négligeables. Bien entendu, comme tout melon, il a tendance à prendre ses aises au potager : il faut donc lui réserver un bon espace. Maturité de 100 jours.