Au royaume de la laitue

Roquette

Les feuilles de roquette ont un goût légèrement piquant. Pour un effet plus discret, mélangez-la à différentes des laitues de saison au goût plus doux. Ses graines sont comestibles et servent également de condiment.

Laitue feuille de chêne

C’est la laitue favorite des jardiniers, car elle pousse bien au printemps, à l’été et à l’automne. Qu’elle soit verte ou rouge, elle est de culture facile et réclame peu d’espace. Il est préférable de semer ou de planter une petite quantité de laitue feuille de chêne, mais de manière régulière, afin de toujours avoir des laitues croquantes sous la main.

Cresson

Sa saveur piquante et poivrée est surprenante pour une si petite plante. Son goût fait penser à celui de la capucine. Son avantage : elle est rapide de culture. Elle peut être dégustée en salade ou dans les sandwichs ou mise à la dernière minute sur un potage ou un plat de viande pour l’aromatiser.

Laitue pommée

Volumineuse et productive, cette laitue est de culture facile et tient bien la route pendant les grandes chaleurs. Mais attention : si elle tolère bien des températures plus arides, elle ne supporte pas pour autant la sécheresse. Assurez-vous d’arroser suffisamment pour que le sol reste frais en permanence. C’est la laitue préférée des enfants, car elle est croquante et délicieuse.

Laitue frisée

Qui ne connaît pas la laitue frisée Grand Rapids, une sélection qui se démarque par ses qualités gustatives ? Son feuillage d’un vert moyen, très frisé, est tendre et croustillant. Le plant est vigoureux et résistant aux maladies. Que demander de plus ?