La ​culture hydroponique, ou le jardinage à sa plus simple expression

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Designer devenue jardinière, Jessika Brunner-Gmass a mis au point un système hydroponique ne générant ni déchet plastique ni déchet électronique et facilitant la culture des plantes comestibles à la maison.

Parmi les inventions de la petite entreprise Studio îlot, on trouve le Jardin Hirta pour la culture hydroponique, qui se démarque par sa fabrication en céramique. « L’utilisation du plastique est critiquable, alors que je vois le concept même de faire pousser des plantes comestibles à la maison comme quelque chose de durable. La céramique avait beaucoup plus de sens pour moi », confie Jessika Brunner-Gmass, qui regrette par ailleurs que les produits que l’on trouve d’ordinaire sur le marché intègrent trop de composants électroniques.

Cette approche hydroponique, par laquelle les plantes poussent dans l’eau plutôt que dans la terre, requiert une bonne gestion de l’apport en eau. À l’étape de la conception, Mme Brunner-Gmass a testé différents designs permettant une utilisation sans pompe. Et c’est en ramenant son concept à sa plus simple expression qu’elle y est parvenue, inventant alors un objet qui présente deux parties. « L’oxygène qui se retrouve entre le couvercle et l’eau du bac est suffisant pour la croissance de la plante », indique-t-elle.

Chez Studio îlot, semences et nutriments viennent du Québec et les substrats de coco sont compostables. Aux systèmes hydroponiques automatisés, la designer préfère une approche où la découverte, le jeu et l’expérimentation trouvent leur place en cuisine. « Comme lorsqu’on se fait un jardin à l’extérieur, il y a des essais, des erreurs, on se questionne, on apprend. Avec les solutions toutes préparées, livrées suremballées dans de petits contenants de plastique, comme la capsule de café Nespresso, ça perd un peu son sens. »

Dans sa phase 1, Jessika Brunner-Gmass vendait l’ensemble de départ (semences, substrat et nutriments), les bacs, le meuble et la lumière, qu’elle a elle-même conçue en prenant soin de choisir la bonne longueur d’onde pour stimuler la croissance des plantes. Mais la céramiste travaille actuellement à un bac en céramique avec une lumière intégrée, d’une forme un peu plus ronde. « Ça facilitera la production et ce sera plus pratique d’avoir tout ensemble, croit-elle. Ça n’aura pas la prétention de nourrir une famille, mais ça répondra à ce désir de souveraineté alimentaire, ne serait-ce qu’à petite échelle. »