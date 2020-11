C’est le temps de planter les amaryllis de Noël

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Pour que ces fleurs spectaculaires s’épanouissent à temps pour les Fêtes, il faut s’occuper des bulbes sans attendre.

Avec ses longues tiges surmontées d’énormes fleurs en forme de trompette, l’amaryllis — hybride de la famille des hippeastrum, originaire de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud — donne instantanément un air de fête à la maison. La bonne nouvelle : sa culture n’a rien de compliqué. Les bulbes en dormance, qu’on peut acheter en ce moment dans les centres de jardin ou dans les quincailleries, se plantent à l’étroit dans un pot rempli à moitié d’un terreau léger, partie pointue vers le haut. Il suffit ensuite de combler avec un peu de terreau, en prenant soin de laisser le tiers supérieur du bulbe dépasser, puis de placer le pot dans un endroit éclairé, sans soleil direct. Ce bain de lumière, combiné à un arrosage régulier du pourtour du bulbe pour garder le terreau humide mais non détrempé, stimulera la croissance. Les enfants — et les grands aussi — prendront plaisir à observer la formation des feuilles et des tiges portant un bourgeon, qu’on soutiendra avec des tuteurs pour que les fleurs, très lourdes, se tiennent bien droites. Une fois écloses, après 8 à 10 semaines, les amaryllis embelliront la maison pendant plus un mois, parfois deux.

Après la floraison, le party n’est pas fini. Il faut couper les tiges florales en laissant les feuilles intactes, puis offrir un maximum d’éclairage à la plante et la fertiliser régulièrement pour qu’elle se remette bien de son travail de floraison. Dès l’arrivée des beaux jours, on la met au balcon ou au jardin. Début septembre prochain, on coupera les feuilles devenues molles et jaunies, et on suspendra les arrosages pendant quelques semaines pour que le bulbe puisse à nouveau entrer en dormance. Les arrosages pourront reprendre deux mois plus tard, ou lorsque de nouvelles pousses commencent à pointer sur le bulbe, et vous aurez des amaryllis en fleur pour Noël 2021.

À noter : plus le bulbe est gros, plus les fleurs seront volumineuses, plus le prix sera élevé (il faut compter de 10 $ à 20 $). Les coloris se déclinent du rouge père Noël au blanc de neige, en passant par les tons de rose. Certains détaillants offrent des amaryllis en kit ou déjà plantées, dont certains portent déjà de beaux bourgeons.Très beau cadeau à offrir et à s’offrir pour donner un peu de joie à la saison des Fêtes, qui en aura bien besoin.