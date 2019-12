De jolis objets végétalisés pour Noël

Lors d’une grande exposition horticole en novembre dernier, j’ai eu un coup de cœur pour de jolis objets horticoles fabriqués par Vert Métal. Leur design est moderne, épuré et léger, et la combinaison métal et plantes aériennes, franchement réussie. Et même si vous n’avez pas le pouce vert, ces filles de l’air devraient vous résister, car elles demandent peu d’entretien et de connaissances.

Quelques mots d’abord sur cette jeune entreprise familiale afin d’en connaître l’esprit. Vert Métal a été fondée en 2013 par Julie Bussières, biologiste et passionnée des végétaux, et son conjoint, Menelaos Stavrakellis, soudeur et concepteur de structures. Après avoir terminé sa maîtrise en écologie des tourbières et productions horticoles, Mme Bussières, travaillait comme professionnelle de recherche, mais les plantes lui manquaient, ainsi que la création. C’est pourquoi, avec son amoureux, elle lance cette entreprise qui allie à merveille leurs connaissances et leur engouement pour l’innovation et l’esthétisme.

Bien que Bussières et Stavrakellis créent des structures pour des aménagements extérieurs, des murs végétaux intérieurs et du sur-mesure, leurs petits objets, eux, font de parfaits cadeaux. La boule de Noël vivante en est un exemple. Aussi jolie dans le sapin que comme élément de décor, elle est composée de trois anneaux minces en acier inoxydable dans lesquels est inséré un tillandsia.

Le duo de tillandsias, où les plantes se font écho, est également intéressant. L’un est sur un support en acier de forme rectangulaire à poser sur un bureau et l’autre est sur un anneau que l’on suspend. Le rectangulaire se vend aussi individuellement. Afin d’accueillir des tillandsias de plus grand format, pour ceux qui cherchent un cadeau plus volumineux, Julie Bussières a également créé une suspension formée de deux grands losanges.

Pourquoi le choix des tillandsias est-il idéal pour cette présentation ? Surnommés les filles de l’air, les tillandsias poussent sur les arbres sans les parasiter. C’est pourquoi être suspendus sans sol leur convient remarquablement. Dans la nature, leurs racines peu développées ont pour simple fonction de les ancrer.

Ces plantes absorbent plutôt l’eau par des poils, nommés trichomes, qui sont présents sur leurs feuilles. Pour l’entretien, on doit donc plonger la plante une fois par semaine dans l’eau tiède ou la vaporiser abondamment. Ces plantes, qui vivent dans le faîte des arbres dans la jungle, ont absolument besoin de lumière intense, sinon elles dépériront lentement.

L’ensemble pour monter verticalement des plantes épiphytes m’a aussi beaucoup plu. Le concept est simple et intelligent, et il met magnifiquement en valeur les cornes d’élan, certaines orchidées et certaines plantes au port retombant. Il est facile à réaliser soi-même : on y trouve une plaque de pin de 30 cm sur 24 cm, de la mousse de sphaigne pour couvrir les racines et un support en acier inoxydable pour la plante. Il ne reste plus qu’à mettre le crochet au mur !

Vert Métal sera au Marché Etsy à la Nef dans le quartier Saint-Roch à Québec, les 14 et 15 décembre prochains. Vous pouvez également commander à partir du site Internet de l’entreprise. Afin de diminuer au maximum le risque de gel, les plantes sont envoyées les jours où la température est plus douce dans des boîtes de styromousse recyclées.

Flora / Un fascinant voyage au coeur du monde végétal Ce livre de grand format célèbre la beauté et la diversité de l’univers des plantes. Illustré par des photos extraordinaires et des dizaines de dessins explicatifs, il invite à s’initier à la botanique et à percer les mystères des plantes en répondant de manière claire et précise à maintes questions que l’on se pose : Qu’est-ce que la photosynthèse ? À quoi servent les feuilles ? Pourquoi les cactus ont-ils des épines ? Comment flottent les nénuphars ? Pourquoi certaines plantes sont-elles toxiques ?… Des racines aux tiges, des feuilles aux fleurs, des fruits aux graines, en passant par les plantes dans l’art et les familles, rien n’a été oublié et tout y est vulgarisé avec brio. Ce livre exceptionnel est le fruit d’un collectif expérimenté et de l’équipe des Jardins botaniques royaux de Kew en Angleterre. Un ouvrage à avoir dans sa bibliothèque, car en plus d’être magnifique et éducatif, il est vendu à un prix abordable.

Collectif, Éditions Multimondes, Montréal, 2019, 440 pages Collectif, Éditions Multimondes, Montréal, 2019, 440 pages