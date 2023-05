Des chalets pour s’inspirer et échapper à la routine

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Plutôt petits ou aussi grands qu’un palais, écolos, flottants, perchés, parfaits pour le coconnage… Si on dit que tous les goûts sont dans la nature, on peut en dire tout autant des styles de chalets ! Que ce soit pour inspirer ceux qui rêvent de posséder leur propre havre ou encore pour vous aider à dénicher la perle rare pour une escapade en couple, en famille ou entre amis, voici une sélection de chalets tous différents, parfois inusités, dénichés par notre collaboratrice. Deuxième texte de notre série de trois.

Des chalets écologiques au coeur de la nature

Au coeur de la forêt des Laurentides, les huit chalets Étienne et Cathy vous permettront de recharger vos batteries en toute quiétude. Situés à une vingtaine de minutes du centre de villégiature du Mont-Tremblant, les 3000 acres du domaine privé Kanata Tremblant offrent une multitude d’activités extérieures : kayak, nage en eau vive, planche à pagaie, marche et vélo dans les sentiers pédestres. Les chalets à faible empreinte écologique sont tous dotés d’une prise de recharge pour voiture électrique. De plus, ayant opté pour la carboneutralité, les propriétaires et leurs enfants plantent des arbres afin de compenser les déplacements des visiteurs qui se rendent à leur domaine. Des chalets verts, on aime ça !

Des chalets pour deux

Situés à Entrelacs, dans Lanaudière, les chalets Évasion offrent plusieurs types d’habitation. Les amoureux seront par contre comblés en optant pour les chalets du Versant Symbiose, qui sont tout indiqués pour un moment en couple. Le spa privé, le foyer au bois ainsi que la vue sur le lac ou la forêt vous permettront de prendre un temps d’arrêt avec l’être aimé. Durant la journée, vous pourrez vous lover dans la piscine chauffée réservée aux adultes ou découvrir les attraits du lac en kayak, en pédalo ou en chaloupe.

Photo: Les chalets Évasion

Une bulle au coeur de la forêt

Dormir à la belle étoile prend tout son sens au sein des dômes de Canopée-lit, à Sacré-Coeur (tout près de Tadoussac). Perchées dans les arbres, les chambres sphériques au plafond transparent offrent un centre d’observation unique en son genre. Du confort de votre lit, vous pourrez admirer les étoiles. Pour vous rendre à votre bulle, vous devrez longer un joli petit ruisseau qui se trouve au coeur de la forêt. Après votre nuit étoilée, un déjeuner vous sera livré au pied de votre habitacle. Vous n’aurez qu’à déployer une poulie pour le monter jusqu’à vous. Des cabanes perchées dans des arbres sont aussi offertes.

Photo: Miriam Baril-Tessier

Une cabine en nature

Envie d’être complètement dépaysé ? Le Blokadumordant-3, situé à Racine, en Estrie, est fait pour vous ! Sans électricité et sans eau courante, vous devrez compter sur l’énergie d’un panneau solaire pour éclairer votre cabine et charger vos prises USB. De plus, pour accéder à votre cabine, vous devrez marcher quelques minutes au coeur de la nature. Construit en hauteur, votre petit chalet vous offrira une vue imprenable sur la région.

Photo: Monsieur Chalets

Une maison flottante

La ville de Québec regorge de sites historiques et touristiques. Quoi de mieux que pousser l’expérience au maximum en troquant l’hôtel pour… une maison flottante dans la marina du port de Québec ? Du confort de votre salle à manger ou de votre terrasse, vous pourrez admirer le lever et le coucher du soleil.

* Un chalet semblable est aussi offert à Shawinigan, en Mauricie.

Photo: Monsieur Chalets

Prunella : une habitation en A

Construit au coeur d’une forêt de 75 acres, ce chalet en A vous offre un accès quasi direct au lac. Minimaliste mais équipé pour faire vivre une expérience haut de gamme, le chalet est muni d’un spa en cèdre, d’un hamac intérieur et d’un poêle à bois. De nombreuses activités sont possibles sur le lac. Les plus aventureux découvriront d’ailleurs de petites îles où ils pourront reprendre leur souffle. Photo: Mathieu Dupuis et Brooke Stephenson Photo: Mathieu Dupuis et Brooke Stephenson

Du luxe entre amis

D’inspiration scandinave, le luxueux chalet Le Fidèle est l’endroit idéal où se retrouver entre amis. Le spa, la table de billard et le coin feu extérieur vous donneront de nombreuses raisons de reprendre le temps perdu avec les êtres chers. La grande fenestration et la salle à manger extérieure vous offriront, quant à elles, une vue imprenable sur le lac. Situé dans la région de Lanaudière.

Photo: Photo fournie par les propriétaires

Une piscine intérieure pour 22 convives

Pour célébrer un important événement ou pour rassembler des gens que vous aimez, le chalet Le Manoir peut accueillir une vingtaine de personnes. Le bain à remous et la piscine intérieure chauffée sauront satisfaire vos invités les plus exigeants. D’une superficie de 10 400 pieds carrés, le chalet se trouve en face du centre de villégiature de Tremblant.

Photo: Photo fournie par les propriétaires

De luxueux chalets dans les Laurentides

Pouvant accueillir de 10 à 18 personnes, les trois chalets de BO!Chalet offrent de luxueuses résidences de vacances. Ayant chacune leurs particularités, ces habitations situées à Saint-Sauveur, à Saint-Jovite et à Saint-Faustin-Lac-Carré offrent une expérience de séjour hors du commun. Elles sont entièrement décorées par une designer. Le souci du détail et les commodités offertes aux visiteurs retiendront l’attention des plus exigeants. En effet, du peignoir à la crème solaire, tout se trouve sur place afin de vous procurer une quiétude d’esprit.

Photo: BO!Chalet

