Six inspirations déco pour le printemps

Alors que le soleil printanier montre (timidement, on vous l’accorde) le bout de son nez, le moment demeure tout de même bien choisi pour remiser plaids et couettes bien chaudes afin de faire entrer le beau temps dans la maison. Voici quelques bonnes adresses — même virtuelles — inspirantes afin de donner un petit vent de fraîcheur à votre décor.

Lumière sur des luminaires authentiques

Les nouveaux locaux montréalais de Luminaire Authentik, qui fabrique ses systèmes d’éclairage personnalisables à l’envi dans son atelier de Cowansville, sont… lumineux. Située rue Notre-Dame Ouest, dans le quartier Saint-Henri, la salle d’exposition flambant neuve, accessible avec ou sans rendez-vous, s’avère ainsi l’écrin tout désigné pour mettre en valeur les milliers d’agencements proposés, soit plus de 2500. Et le concept de « matériauthèque » de la marque fait des petits, puisqu’une microboutique satellite vient également de voir le jour chez Céramique Décor, à Québec.

Fleurs à l’honneur chez Bref, art + design

Le concept est tout simplement brillant : chaque mois (ou à peu près), l’équipe de cette galerie-boutique du Mile End choisit sa thématique saisonnière. En ce moment ? Jusqu’au 21 mai, le magasin propose une ambiance on ne peut plus printanière en mettant les fleurs à l’honneur. C’est ainsi qu’on peut y dénicher les jardinières colorées de chez Butine, à Montréal, de même que des affiches et des illustrations d’artistes d’ici comme Amélie Lehoux, mais aussi des marguerites en céramique ou des pivoines en feutre, par exemple.

Parfum de printemps chez Soja&Co

Les fragrances printanières Soja&Co, qui se déclinent entre autres sous la forme de bougies longue durée, font rêver, à commencer par Lilas + Romarin et son mariage de notes florales juste assez épicées. Camomille + Eau de coco et Melon + Air salin, les deux autres parfums de la nouvelle collection saisonnière, séduisent tout autant grâce à leurs effluves de bord de mer qui rappellent que la belle saison est à nos portes. Un univers olfactif à découvrir dans l’une des trois jolies boutiques de la marque montréalaise : au Carrefour Laval, aux Promenades Saint-Bruno et à la Place Alexis-Nihon, tout récemment ouverte.

La fibre créative de Marie Dooley

Artiste et designer, Marie Dooley a oeuvré dans l’industrie de la mode pendant 25 ans avant de choisir de se consacrer à la décoration d’intérieur en 2015. Cette amoureuse des textiles propose ainsi non seulement toute une gamme comprenant, notamment, des coussins, des nappes et des poufs confectionnés à la main dans son atelier de la Vieille Capitale, mais aussi, depuis peu, des toiles créées à partir des étoffes qu’elle utilise déjà dans sa collection pour la maison. Résultat ? Des tableaux exclusifs à la facture très art moderne et dont les propriétés acoustiques s’avèrent des plus intéressantes pour amoindrir les sons.

Un décor signé Katrin Leblond

D’abord créatrice de mode, Katrin Leblond vient de lancer, en collaboration avec la boutique en ligne Décor imprimé, une collection de papiers peints amovibles et d’autocollants muraux hauts en couleur qui semblent tout droit sortis d’un jardin florissant. Les illustrations audacieuses de la designer sont tout indiquées pour redonner vie à un espace monotone en deux temps, trois mouvements, le tout produit localement dans la fabrique de l’entreprise spécialisée en impression et en art graphique installée dans les Laurentides.

Toujours plus de vert chez Binette&Filles

Il n’y a rien comme une touche de verdure (et quelques fleurs) pour ajouter de l’authenticité à un décor. Au marché Jean-Talon, la boutique florale Binette&Filles se démarque par ses fleurs coupées issues de fermes équitables de partout dans le monde et, en saison, de producteurs locaux, mais aussi par ses plantes d’intérieur. Vous y trouverez également des arrangements de fleurs séchées d’ici et des créations d’artisans québécois, notamment une vaste sélection de vases et de cache-pots pour mettre en valeur vos trouvailles végétales. Envie de fabriquer votre propre arrangement floral ? En avril, la fleuriste propose deux ateliers où les adeptes de DIY pourront créer leur propre centre de table printanier ou leur couronne de fleurs séchées.

