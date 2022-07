Cinq idées pour rénover le chalet

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le chalet familial a besoin d’un peu d’amour ? Malgré l’inflation, vous pouvez encore vous en tirer à bon compte. La preuve par cinq suggestions petit budget faciles à réaliser soi-même. À vos pinceaux !

1. Désencombrer l’espace

Les principes de base du home staging fonctionnent, peu importe votre objectif, que vous espériez vendre votre appartement ou redonner un air de jeunesse à votre chalet. « Souvent, les gens apportent au chalet tous les trucs dont ils ne veulent plus chez eux », remarque Stéphanie Guéritaud, la styliste à l’origine du blogue Déconome. Le décor est alors encombré de toutes sortes d’objets disparates, parfois depuis des décennies.

Son conseil ? « Épurez et ne gardez que l’essentiel. Ça peut être de virer la grande bibliothèque qui prend trop de place ou d’enlever les tablettes qui ne font qu’accumuler la poussière », donne-t-elle en exemple.

2. Rafraîchir la peinture

C’est un fait : repeindre ne coûte pas trop cher, en plus d’être accessible même aux bricoleurs du dimanche. Ce n’est pas pour rien que la peinture se trouve immanquablement en tête des palmarès déco à petit budget ! « La peinture peut faire des miracles », souligne Stéphanie Guéritaud.

D’ailleurs, il n’y a rien de tel que de peindre en blanc un mur de bois — un classique des chalets — afin de rafraîchir une pièce. Parce que trop de bois, c’est comme pas assez, estime Daphné Morin, qui partage ses astuces réno-déco sur son blogue, Daphlive. « Ça permet de mieux mettre en valeur les autres boiseries », indique-t-elle. Afin d’éviter tout jaunissement (particulièrement si vos murs sont faits de pin), assurez-vous d’appliquer le bon apprêt d’abord.

Pourquoi pas repeindre aussi les vieilles portes d’armoires en bois ou en mélamine, le dosseret de cuisine désuet ou même les plinthes électriques et le foyer ? Pour ces derniers, procurez-vous de la peinture-émail haute température.

3. Revaloriser de vieux meubles

Sur son blogue, Stéphanie Guéritaud a récemment raconté comment elle a transformé un vaisselier en chêne trouvé dans la rue en vue de l’installer dans la cuisine de son chalet.« Ça ne m’a absolument rien coûté », explique-t-elle. Pour le remettre au goût du jour, après un bon nettoyage, elle a utilisé un reste de peinture blanche mélangée à de l’eau pour blanchir le bois, dont la teinte rougeâtre faisait démodé.

« On peut tout peindre, souligne Daphné Morin. Il existe même de la peinture en aérosol conçue pour les tissus extérieurs. » Parfait pour les vieux coussins ou les parasols décolorés par le soleil !

4. Teindre les joints de céramique

La facture pour changer un sol en céramique ou refaire la douche peut vite monter, surtout si on doit faire appel à un expert pour l’installation. Sachez qu’il existe un moyen facile de rajeunir les joints de céramique jaunis ou incrustés de saleté : la teinture pour coulis. Vous en trouverez de toutes les couleurs dans les quincailleries et les boutiques spécialisées.

« Pour 25 $, ça change complètement le coup d’œil », affirme Daphné Morin, qui vient justement de tenter l’expérience (avec succès) dans sa douche.

5. Changer les poignées

Dans la cuisine et la salle de bain, pensez tout simplement à changer les poignées des armoires. Un petit geste qui peut faire un grand changement, selon Daphné Morin. « Sans vous lancer dans la plomberie, vous pouvez également changer la robinetterie, conseille la spécialiste des rénovations à petit budget. N’oubliez pas non plus de remplacer tous les accessoires de salle de bain qui présentent des signes de corrosion. »

Quelques règles Selon la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), vous n’avez pas besoin de détenir une licence pour rénover un chalet destiné à votre usage personnel. Les travaux doivent en revanche être exécutés par un entrepreneur certifié si le chalet est destiné à la location. Dans tous les cas, une installation électrique, gazière ou d’équipements pétroliers doit être faite par un entrepreneur licencié.