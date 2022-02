Ces tendances déco qui font du bien

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Ce n’est pas un mythe : les tendances, tant en mode qu’en décoration, sont intimement liées aux états d’âme d’une société. Après deux années pour le moins mouvementées, certaines tendances phares en design d’intérieur semblent carrément influencées par notre besoin de réconfort. On s’éloigne ainsi des univers immaculés, froids et minimalistes qui avaient la cote avant la pandémie. Oubliez les cuisines blanches du plancher au plafond, les meubles anguleux et les canapés gris acier ; place à des décors enveloppants et chaleureux, qui font la part belle aux couleurs terre et aux matériaux naturels. Analyse et inspirations.

La décennie 2020 sera celle des marrons, prédit d’entrée de jeu l’experte en couleur Marie-Chantal Milette, jointe par téléphone un froid matin de février. « Le brun revient toujours après des périodes difficiles parce que c’est une teinte rassurante, rappelle d’ailleurs la fondatrice de l’agence Kryptonie. On peut donc supposer que cette palette de couleurs restera avec nous longtemps. »

Déjà l’année dernière, on notait une explosion de la popularité de la nuance terracotta, un brun qui tire sur l’orangé, qu’on n’avait plus vu depuis plusieurs saisons en décoration. La plateforme Pinterest avait même enregistré une hausse de 341 % de la recherche « chambre terracotta » comparativement à 2020, et un simple regard sur l’offre des grands détaillants suffit à nous convaincre que cette teinte est bien présente cette année encore.

« C’est normal de voir ce genre d’augmentation, analyse Marie-Chantal Milette. Le terracotta est une couleur de terre, qui nous enracine et nous rassure, mais il contient aussi une touche de rouge qui nous donne l’énergie de passer à travers la tempête. »

Retour à la terre

Au-delà des nuances inspirées de la terre, l’engouement pour les accessoires déco et le mobilier qui évoquent la nature est réel. Des exemples ? Les meubles faits de bois, mais aussi les matériaux bruts qui éveillent en nous une certaine nostalgie, comme le rotin, la laine ou le cuir.

« Le côté tactile est super important et, en ce sens, les textures naturelles ont de plus en plus la cote », observe pour sa part le directeur artistique de la chaîne canadienne Urban Barn, Sébastien Fauteux. Selon lui, on recherche autant des fauteuils en tissu bouclé tout doux que des tables à rallonges en bois de grève recyclé… un essentiel pour recommencer à recevoir des invités en tout confort.

On ne pourrait non plus passer sous silence le regain d’intérêt pour les plantes d’intérieur, une autre manière de faire entrer la nature dans notre chez-nous. « Le vert est une autre couleur apaisante qui est revenue en force dans nos maisons, mais sous la forme de plantes, constate Marie-Chantal Milette. Il y a même eu des ruptures de stock pour certaines plantes, comme le Monstera albo, au feuillage vert et blanc, qui est devenu presque impossible à trouver à moins de débourser des sommes complètement folles. »

En attendant de pouvoir mettre la main sur une variété exotique rare, on se rabat sur des espèces locales, plus accessibles, dont la beauté toute simple sera rehaussée par un cache-pot créé par un artisan d’ici.

6 tendances apaisantes 1. Des tons de terre pour s’enraciner Parmi les couleurs de l’heure, le terracotta, particulièrement populaire en 2021, continue à se démarquer cette année. L’inspiration : jeté Yvette terracotta, par Urban Barn | 60 $ 2. Le vert, à l’unanimité ! Vert ombré, Rameau d’olivier ou Courant frais… en 2022, les principales marques de peinture ont toutes sélectionné un vert sauge calmant à titre de couleur de l’année. C’est dire à quel point nous avons besoin d’être apaisés ! L’inspiration : toile Feuillage vert abstrait, par Collection Kozy X Oleka | de 40 $ à 160 $ 3. Des plantes partout ! Encore du vert ! Plus que des accessoires déco, les plantes ont réellement un effet apaisant dans nos espaces intérieurs. L’inspiration : pot Lolite en béton, par Les Mimipots | 15 $ 4. Le mobilier de forme arrondie a la cote On adoucit les angles avec des meubles dont les lignes courbes donnent envie de se relaxer. L’inspiration : coussin de sol circulaire en velours, par Simons Maison | 65 $ 5. Des matériaux bruts qui réchauffent l’atmosphère Il n’y a rien de tel que le bois naturel et le rotin pour créer une ambiance chaleureuse et invitante. L’inspiration : Fauteuil Kangaroo, par Must Société | 995 $ 6. Chaleur au sens propre En plus de réchauffer la pièce et d’apporter du réconfort, la flamme d’une bougie est d’un bel orange tendance. L’inspiration : ensemble de fabrication de bougies, par Les mauvaises herbes | 36 $